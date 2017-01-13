КГГА предупреждает о гололедице на дорогах столицы

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В Киевской городской государственной администрации предупреждают о гололедице на дорогах столицы в период с 14 по 18 января. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на прогноз Гидрометцентра Украины.

Синоптики также предупреждают, что в субботу, 14 января, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Днем — облачная погода, мокрый снег и дождь, слабый гололед и налипание мокрого снега. Температура ночью 0-2 градуса мороза, днем 1-3 градуса тепла.

Согласно прогнозу синоптиков, 15-18 января в Киеве будет без существенных осадков. Температура воздуха в эти дни будет колебаться от 3 до 7 градусов мороза.

В пятницу в Национальной полиции сообщили, что за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли шесть и травмированы 66 граждан.