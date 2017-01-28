Из-за непогоды движение транспорта ограничено в двух областях Украины

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Движение транспорта ограничено в двух областях Украины в связи со сложными погодными условиями, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь при минусовых температурах, гололед) и с целью недопущения возникновения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов 27 января введено временное ограничение движения большегрузного автотранспорта и автобусов на автодорогах в следующих областях: Ровенская и Хмельницкая", — говорится в сообщении.

На территории Хмельницкой области движение ограничено на территории 17 районов, а в Ровенской области движение ограничено только на ряде дорог, отмечается в сообщении.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что в пятницу в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, утром и днем обильный снегопад.