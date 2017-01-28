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    Из-за непогоды движение транспорта ограничено в двух областях Украины

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    Зима. Последствия непогоды в Украине (296)

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    По информации ГСЧС Украины, на территории Хмельницкой области движение ограничено на территории 17 районов, а в Ровенской области движение ограничено только на ряде дорог.
    Работа спасателей ГСЧС
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Движение транспорта ограничено в двух областях Украины в связи со сложными погодными условиями, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "В связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь при минусовых температурах, гололед) и с целью недопущения возникновения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов 27 января введено временное ограничение движения большегрузного автотранспорта и автобусов на автодорогах в следующих областях: Ровенская и Хмельницкая", — говорится в сообщении.

    На территории Хмельницкой области движение ограничено на территории 17 районов, а в Ровенской области движение ограничено только на ряде дорог, отмечается в сообщении.

    Ранее  Гидрометцентр сообщал, что в пятницу в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, утром и днем обильный снегопад.

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