Запах гари в столичном тумане появился из-за дачников - Сидоренко

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Вечером 8 марта и утром 9-го Киев буквально поглотил туман с запахом гари. Особенно это явление наблюдалось на левом берегу города. В Киевской мэрии сразу успокоили, что ничего нигде не горит, а метеорологическая дымка над городом спровоцирована отсутствием ветра. Поэтому смог, который образовался в мегаполисе просто не способен подниматься в верхние слои атмосферы. Дымка рассеется, как только изменятся погодные условия, в частности интенсивность движения воздуха, отметили в КГГА.

Почему туман в Киеве имеет запах гари, рассказал кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Да, в Киеве нет пожаров, но очень много сейчас на приусадебных участках сжигают мусор, листья и т.д., потому что вчера был первый теплый выходной день и садовники-дачники воспользовались этим. Этого абсолютно достаточно, чтоб запах распространился по всему Киеву. То есть, ничего сверхъестественного не наблюдается. Но я бы посоветовал киевлянам поберечь себя и, если есть возможность, не выходить на улицу, не выгуливать детей, особенно маленьких, не проветривать помещения", — заявил эксперт.

Два месяца назад на протяжении нескольких дней украинская столица была окутана туманом непонятного происхождения. СМИ очень быстро присвоили этому явлению звание "смог" и буквально захлестнулись от потока версий.