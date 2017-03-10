Синоптики предупредили о тумане и лавинной опасности

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Туман ожидается в пятницу во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях, а также в Киеве.

Видимость составит 200-500 метров, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Кроме того, согласно сообщению, в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность.

Густой туман окутал столицу вечером 8 марта. Больше всего природное явление наблюдалось на Левом берегу столицы, в частности на Позняках, Осокорках, Березняках, Дарнице и Троещине.