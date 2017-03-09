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    Общество

    ГСЧС назвала причину густого тумана с неприятным запахом в Киеве

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    В столичном главе Госслужбы по ЧС сообщили, что в настоящее время в столице и пригороде наблюдается то же явление, что и месяц назад - это накопленные субпродукты горения и выхлопной дым.
    Туман в пригороде Киева в ночь на 9 марта 2017 года
    podrobnosti.ua

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Причина густого смога с запахом гари, который наблюдается в Киеве с вечера среды, — накопленные субпродукты горения и выхлопной дым от автомобилей, сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в столице Светлана Водолага.

    "Это то же явление, которое было несколько месяцев назад в мегаполисах. Через определенные погодные условия накапливаются субпродукты горения, выхлопной дым от автомобилей", — цитирует ее "5 канал".

    При этом Водолага добавила, что никаких пожаров, которые могли спровоцировать такое состояние атмосферы, не было зафиксировано.

    В ГСЧС добавили, что смог в Киеве и пригороде рассеется сразу, как изменятся погодные условия. 

    facebook.com/paul.shapoval
    Туман в Киеве в ночь на 9 марта 2017 года

    В то же время водителей призвали быть максимально внимательными на дорогах, по возможности оставить автомобили дома и передвигаться по городу с помощью общественного транспорта.

    Густой туман окутал столицу вечером 8 марта. Больше всего природное явление наблюдается на Левом берегу столицы, в частности на Позняках, Осокорках, Березняках, Дарнице и Троещине.

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