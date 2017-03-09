ГСЧС назвала причину густого тумана с неприятным запахом в Киеве

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Причина густого смога с запахом гари, который наблюдается в Киеве с вечера среды, — накопленные субпродукты горения и выхлопной дым от автомобилей, сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в столице Светлана Водолага.

"Это то же явление, которое было несколько месяцев назад в мегаполисах. Через определенные погодные условия накапливаются субпродукты горения, выхлопной дым от автомобилей", — цитирует ее "5 канал".

При этом Водолага добавила, что никаких пожаров, которые могли спровоцировать такое состояние атмосферы, не было зафиксировано.

В ГСЧС добавили, что смог в Киеве и пригороде рассеется сразу, как изменятся погодные условия.

facebook.com/paul.shapoval Туман в Киеве в ночь на 9 марта 2017 года

В то же время водителей призвали быть максимально внимательными на дорогах, по возможности оставить автомобили дома и передвигаться по городу с помощью общественного транспорта.

Густой туман окутал столицу вечером 8 марта. Больше всего природное явление наблюдается на Левом берегу столицы, в частности на Позняках, Осокорках, Березняках, Дарнице и Троещине.