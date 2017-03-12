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    Число жертв циклона на Мадагаскаре возросло до 50

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    Всего стихийное бедствие затронуло более 176 тысяч человек. Было открыто 137 центров для размещения пострадавших от стихии. Это самый мощный циклон на Мадагаскаре с 2012 года.
    Последствия тропического циклона Энаво, обрушившегося на Мадагаскар
    Facebook BNGRC

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. На Мадагаскаре количество погибших в результате разгула тропического циклона "Энаво" возросло до 50 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на исполнительного секретаря Национального бюро по уменьшению опасности и борьбе со стихийными бедствиями (BNGRC).

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    Ранее сообщалось о 38 погибших и 180 раненых, а также о том, что более 116 тысяч человек временно покинули свои дома из-за повреждений, около 53 тысяч находятся в специальных центрах, открытых на территории всего острова.

    По словам исполнительного секретаря BNGRC Тьерри Венти, всего стихийное бедствие затронуло более 176 тысяч человек. Он также отметил, что было открыто 137 центров для размещения пострадавших от циклона.

    Как отмечает агентство со ссылкой на данные Международного комитета Красного Креста (МККК), это самый мощный циклон на Мадагаскаре с 2012 года.

    Циклон достиг северо-восточного побережья острова во второй половине дня во вторник. Порывы ветра достигали 300 километров в час.

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