Грипп в Киеве: почти 17 000 заболевших

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. За одну неделю с 23 по 29 октября заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве выросла на 17%, сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает UBR.

По его словам, в столице зарегистрировано почти 17 000 заболевших простудой. За неделю госпитализировано 140 человек, из них — 119 детей.

За минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых выросла на 21,1%. А больных детей стало на 15,4% больше.

Между тем, показатели заболеваемости 43-й недели 2017 года ниже эпидемиологического порога на 17,7%.

Ранее сообщалось, что самый высокий показатель заболеваемости гриппом зарегистрирован в Киевской области, самый низкий — в Луганской. В Запорожской области заболеваемость гриппом и ОРВИ уже превышает эпидемический порог на 4,5%.