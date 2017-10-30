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    Киев

    Грипп в Киеве: почти 17 000 заболевших

    (обновлено: )66
    За минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых выросла на 21,1%. А больных детей стало на 15,4% больше.
    Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. За одну неделю с 23 по 29 октября заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве выросла на 17%,  сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает UBR.

    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Facebook Ольги Голубовской
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    По его словам, в столице зарегистрировано почти 17 000 заболевших простудой. За неделю госпитализировано 140 человек, из них — 119 детей.

    За минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых выросла на 21,1%. А больных детей стало на 15,4% больше.

    Между тем, показатели заболеваемости 43-й недели 2017 года ниже эпидемиологического порога на 17,7%.

    Ранее сообщалось, что самый высокий показатель заболеваемости гриппом зарегистрирован в Киевской области, самый низкий — в Луганской. В Запорожской области заболеваемость гриппом и ОРВИ уже превышает эпидемический порог на 4,5%.

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