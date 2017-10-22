Врачи предупредили о новых опасных вирусах гриппа

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Уже более 150 тысяч украинцев заболели вирусами трех видов гриппа, передает politeka.

Речь идет о гриппе "Гонконг", "Брисбен" и "Мичиган".

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По данным Центра гриппа и ОРВИ, за первую неделю октября в стране респираторно-вирусными инфекциями заболели 152 551 человек, из них 109 837 (72%) дети.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области, самый низкий — в Луганской. В Запорожской области заболеваемость гриппом и ОРВИ уже превышает эпидемический порог на 4,5%.

В Министерстве здравоохранения в этом году ожидают рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 14% — до 7 млн ​​человек по сравнению с сезоном 2016/2017. Основные причины — циркуляция нового штамма "Мичиган", плохой иммунитет к гриппу у здоровых украинский и очень низкий охват населения вакцинацией.

В сентябре сообщалось, что в медицинских учреждениях Киева готовятся к появлению нового возбудителя гриппа.