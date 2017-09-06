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    Киев

    В Киеве медики ожидают появление нового штамма гриппа "Мичиган"

    Тема:

    Грипп: новая эпидемия, новые жертвы (74)

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    По словам замглавы КГГА Николая Поворозника, рост числа заболевших составит 14%, учитывая "низкий процент охвата вакцинацией населения на фоне ухудшения социально-экономической ситуации в Украине".
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    Украинское фото

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В медицинских учреждениях Киева готовятся к появлению нового возбудителя гриппа, сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба киевской мэрии.

    Шприц. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
    Киев во власти смертельной болезни, похожей на грипп - медик

    По данным Министерства здравоохранения в эпидемическом сезоне заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями 2017-2018 годов в Украине ожидают три штамма гриппа- "Гонконг", "Брисбен" и новый для украинцев штамм "Мичиган".

    "В прошлом году грипп типа А (H1N1), к которому принадлежит и штамм "Мичиган", циркулировал на очень низком уровне. Но несмотря на "неагрессивность" штамма медики считают, что в этом году эпидемии гриппа уже не избежать", — сказал Николай Поворозник.

    Кроме этого, замглавы спрогнозировал рост числа заболевших на 14%, учитывая "низкий процент охвата вакцинацией населения на фоне ухудшения социально-экономической ситуации в Украине".

    Ранее сообщалось, что в сезоне 2017-2018 в Украину придут сразу три штамма гриппа "Гонконг", "Брисбен" и новый — "Мичиган".

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