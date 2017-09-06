В Киеве медики ожидают появление нового штамма гриппа "Мичиган"

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В медицинских учреждениях Киева готовятся к появлению нового возбудителя гриппа, сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба киевской мэрии.

По данным Министерства здравоохранения в эпидемическом сезоне заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями 2017-2018 годов в Украине ожидают три штамма гриппа- "Гонконг", "Брисбен" и новый для украинцев штамм "Мичиган".

"В прошлом году грипп типа А (H1N1), к которому принадлежит и штамм "Мичиган", циркулировал на очень низком уровне. Но несмотря на "неагрессивность" штамма медики считают, что в этом году эпидемии гриппа уже не избежать", — сказал Николай Поворозник.

Кроме этого, замглавы спрогнозировал рост числа заболевших на 14%, учитывая "низкий процент охвата вакцинацией населения на фоне ухудшения социально-экономической ситуации в Украине".

Ранее сообщалось, что в сезоне 2017-2018 в Украину придут сразу три штамма гриппа "Гонконг", "Брисбен" и новый — "Мичиган".