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    Киев

    Почти 120 детей госпитализированы с гриппом и ОРВИ в Киеве за неделю

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    Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что в структуре заболеваемости дети составляют 73,6%, на предыдущей неделе этот показатель составлял 73,1%.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В течение недели в Киеве зарегистрировано 14 108 больных гриппом и ОРВИ, что по сравнению с предыдущей неделей меньше на 10,6%, сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, говорится в сообщении пресс-службы администрации.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Зафиксировано снижение заболеваемости среди взрослых на 12,2%, а среди детей — на 10,0%. В структуре заболеваемости дети составляют 73,6%, на предыдущей неделе этот показатель составлял 73,1%" — - отметил Поворозник.

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    Среди школьников зарегистрировано снижение заболеваемости на 14,7% (3633 случая), что составляет 35,0% от общего количества заболевших детей (по 41-ю неделю 4261 — 36,9%) и 25,8% (за 41-ю неделю — 27,0%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.

    По данным Поворозника, в учреждения здравоохранения столицы за 42-ю неделю госпитализированы 134 человека, из них — 118 детей.

    Показатель заболеваемости составил 482,2 и ниже эпидемического порога на 34,2%. За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинировано против гриппа 541 человека, с начала эпидемического сезона — 716 человек, из них — 236 детей.

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    Ранее сообщалось, что столичные медучреждения готовятся к появлению нового штамма гриппа — "Мичиган".

    Отметим также, что на днях  в Украине в целом, и в Киеве в частности начался отопительный сезон

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