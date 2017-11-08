Из-за массовых поджогов авто в Одессе полиция принимает экстренные меры

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. После серии поджогов, в результате которых были повреждены два десятка машин, руководство полиции Одесской области приняло решение усилить меры безопасности в местах ночных паркингов авто, сообщил советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

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"Несмотря на то, что произошедшие поджоги имеют обоснованные признаки выяснения криминальных отношений, и что по имеющейся информации, повтора дерзких действий не ожидается, для безопасности имущества граждан принято решение усилить меры безопасности на некоторое время", — сказал Форостяк в комментарии изданию "Думская".

Напомним, в Одессе в ночь на вторник сгорели около 20 автомобилей. В пресс-службе ГУНП в Одесской области сообщили, что по фактам ночным пожаров начали уголовное производство и квалифицировали произошедшее как умышленную порчу имущества.