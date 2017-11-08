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    Из-за массовых поджогов авто в Одессе полиция принимает экстренные меры

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    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (24)

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    По словам советника главы Нацполиции Одесской области Руслана Форостяка, произошедшие поджоги имеют обоснованные признаки выяснения криминальных отношений, и для безопасности имущества граждан принято решение усилить меры безопасности на некоторое время.
    Поджог на автостоянке в центре Одессы
    Думская.net

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. После серии поджогов, в результате которых были повреждены два десятка машин, руководство полиции Одесской области приняло решение усилить меры безопасности в местах ночных паркингов авто, сообщил советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

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    "Несмотря на то, что произошедшие поджоги имеют обоснованные признаки выяснения криминальных отношений, и что по имеющейся информации, повтора дерзких действий не ожидается, для безопасности имущества граждан принято решение усилить меры безопасности на некоторое время", — сказал Форостяк в комментарии изданию "Думская".

    Напомним, в Одессе в ночь на вторник сгорели около 20 автомобилей. В пресс-службе ГУНП в Одесской области сообщили, что по фактам ночным пожаров начали уголовное производство и квалифицировали произошедшее как умышленную порчу имущества.

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