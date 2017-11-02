Топ мировых событий: уход Фэллона, извинения Хоффмана

VALERIE MACON / AFP

РИА Новости Украина

Обвинения для террориста из Нью-Йорка

Прокуратура США в среду предъявила обвинения в терроризме Сайфулло Саипову, который, как предполагается, устроил теракт на грузовике в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек, более десяти ранены, пишет газета Financial Times и все ведущие зарубежные СМИ. Саипову предъявлены обвинения по двум статьям: материальная поддержка определенной иностранной террористической организации и насилие, разрушение транспортного средства.

По некоторым пунктам обвинения Саипову грозит пожизненное заключение или смертная казнь, добавляет Daily Telegraph. Как отмечает Wall Street Journal, власти ничего не сообщили о возможных сообщниках, хотя в среду ФБР объявила в розыск еще одного гражданина Узбекистана, но потом сотрудники ведомства отменили поиск, заявив, что он уже найден.

По данным источников издания, полицейские допросили его. Вместе с тем стали известны новые подробности дела. "Согласно обвинению, Саипов действовал под влиянием видео ИГ, которые он смотрел на телефоне, и начал планировать нападение в США почти год назад, а 22 октября арендовал грузовик, чтобы практиковать повороты", — пишет газета Guardian. По данным прокуратуры, Саипов намеревался устроить атаку на Хэллоуин, потому что знал, что на улицах будет больше людей. Президент США Дональд Трамп на фоне расследования теракта заявил, что будет работать с конгрессом над отменой лотереи грин-карт — разрешений на постоянное жительство в США, а также пообещал разработать меры, ужесточающие наказание за терроризм и подчеркнул, что готов отправить "это животное" (обвиняемого — ред) в военную тюрьму Гуантанамо на Кубе, пишет газета New York Times.

Россия и Иран подписали соглашения на $30 млрд

Зарубежные издания пишут в четверг о визите президента РФ Владимира Путина в Иран. "Российский президент Владимир Путин и иранские лидеры договорились в Тегеране в среду расширить связи в энергетике и обсудили сотрудничество по окончанию сирийский гражданской войны, в которой они поддерживают президента Башара Асада", — пишет газета Wall Street Journal.

Как отмечает издание, во время визита "Россия и Иран подписали шесть предварительных соглашений по сотрудничеству в сфере энергетики". Как заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, соглашение компании с Иранской национальной нефтяной компанией позволяет "в течение ближайшего года выйти на подписание обязывающих документов по реализации конкретных проектов в сфере нефтегазодобычи". "По предварительным расчётам, общий объём инвестиций в эти проекты составит до 30 миллиардов долларов. При реализации этих проектов полка добычи достигнет до 55 миллионов тонн нефти в год", — цитирует Сечина газета Financial Times. "Иран особенно заинтересован в том, чтобы заключать сделки с западными игроками, такими как Royal Dutch Shell, чтобы доказать, что враждебность США к Ирану не отпугнула иностранные инвестиции. Однако эксперты в нефтяной отрасли утверждают, что если США вновь наложат на Иран подрывающие санкции к концу года, российские и китайские компании могут выиграть от отсутствия конкуренции со стороны западных фирм", — полагает газета. Газета Wall Street Journal обращает внимание на то, что первый с 2015 года визит Путина в Иран "проходит на фоне активизации усилий по окончанию сирийского конфликта, продолжающегося уже почти седьмой год".

Отставка главы Минобороны Британии

Первые полосы британских газет посвящены неожиданной новости прошедшего вечера — министр обороны Великобритании Майкл Фэллон ушел в отставку после того, как его обвинили в неподобающем поведении по отношению к радиожурналистке. Фэллон заявил, что его поведение не соответствует "высоким стандартам, которых мы ожидаем от вооруженных сил".

"В прошлом мое поведение оказалось ниже этих стандартов. Я думаю, что продолжать службу в должности министра обороны было бы неправильно", — цитируют его зарубежные издания. Ранее радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала об инциденте, произошедшем более десяти лет назад. После неоднократных попыток мужчины на ужине во время конференции Консервативной партии положить руку ей на колено, журналистке пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу. Личность мужчины очень быстро установил таблоид Sun: им оказался сэр Фэллон. Как отмечает Wall Street Journal, Фэллон стал "первым британским политиком, ушедшим с поста в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, волна которых захлестнула британскую власть".

Как считает обозреватель газеты Guardian, "после отставки министра обороны премьер-министр (Тереза Мэй) останется без одного из своих давних сторонников в уже достаточно хрупком правительстве".

Хоффмана обвинили в домогательствах

Развлекательные издания пишут в четверг о еще одной "жертве" обвинений в домогательствах, волна которых захватила зарубежную прессу. В этот раз под прицелом журналистов оказался американский актер Дастин Хоффман.

"Американская писательница Анна Грэхам Хантер в своей колонке для журнала Hollywood Reporter заявила, что во время работы помощником продюсера она подверглась неподобающему поведению со стороны актера", — пишет газета Los Angeles Times. Издание уточняет, что, по данным писательницы, это произошло в 1985 году на съемках фильма "Смерть коммивояжера", когда Хантер было 17 лет.

Читайте также: Тренд дня: "принц Аваков" и тотальная феодализация Украины

"Он попросил меня сделать ему массаж ног в первый день на съемочной площадке. Я сделала. Он в открытую флиртовал со мной, хватал меня сзади", — написала она.

Актер, прославившийся благодаря ролям в картинах "Выпускник", "Полуночный ковбой", "Тутси" и "Человек дождя", извинился за свое поведение в отношении писательницы.

"Я очень уважаю женщин и чувствую себя ужасно из-за того, что мои действия могли поставить ее в неудобное положение. Я прошу прощения", — цитирует его заявление Daily Telegraph. По данным издания, поведение Хоффмана и ранее вызывало вопросы. В частности, появлялись сообщения о том, что на съемках фильма "Крамер против Крамера" (1979 год) актер ударил по лицу голливудскую звезду Мерил Стрип. Тогда Хоффман объяснил свой поступок тем, что во время инцидента переживал развод и "участвовал в вечеринках с наркотиками".