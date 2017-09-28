Ровно: украинский пенсионер выскользнул из тарифного ярма

РИА Новости Украина

Теперь Петр Тимощук вдоволь имеет своей энергии – из ветра и солнца. Ее хватает для освещения комнат, для работы бытовых приборов и для подогрева воды. В общем хозяин потратил на свой проект не более 3000 гривен, пишет газета Экспресс.

Обычная сельская хата. Рядом — централизованная электросеть. Но таким благом цивилизации семья Петра не пользуется.

"Разве это благо? — улыбается. — Ярмо, не иначе. Тарифное. Владельцы энергокомпании на шикарных внедорожниках — "бедные и голодные". Поэтому и повышают цены. Им безразлично: выживем мы в селе или нет. Надоело кормить миллионеров и миллиардеров из своей скудной пенсии. Вот и решил создать благо цивилизации — свое и для себя. Чтобы ни от кого не зависеть".

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Рядом с домом — металлическая десятиметровая мачта. Сверху, на специальном вращающемся механизме, самодельные лопасти. Ветра пока почти нет, а они — о чудо! — крутятся и превращают энергию природы в электрическую для изобретательного хозяина и его семьи.

"Все сделал своими руками, — не без гордости говорит Тимощук. — А что, разве мы не из того теста замешаны?! Подумал, проконсультировался, почитал специальную литературу и вот имею домашнюю электростанцию. Все — из отходов. Использовал даже колесо с велосипеда, а еще различные детали от старых автомобилей. Вот, например, аккумулятор, щиток для приборов. Мозговой центр моей автономной системы — на веранде. Оттуда могу управлять всеми процессами".

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Собеседник убеждает, что сделать такую автономную систему — совсем несложно. Он сумел! Зачем взнуздал солнце и ветер? Для гарантии. Когда на улице ветер, генератор не работает.

"Запасов аккумулированной энергии хватает только на двое суток, — объясняет. — И хотя безветренных дней в году бывает немного, я решил перестраховаться — поставил на крыше солнечные батареи. Теперь у меня двойная энергию — ветра и солнца. Мощность ветровой и солнечной электростанции — два ампера каждая. Для наших нужд хватает. Вполне".

Хозяин показывает в доме большой бак. Холодная вода отсюда подается к плоской солнечной панели. Точнее, к шлангу, составленному по спирали. Там она нагревается до температуры сто градусов. А оттуда — в вакуумные трубки тепловой электростанции.

"Зачем? Для дополнительного подогрева, — говорит Петр. — Еще градусов на пятьдесят. Только тогда — возвращается в систему. Такой водой мы обогреваем комнату и посуду моем. Очень удобно и выгодно".

"Но автономия стоит, наверное, очень дорого?" — спрашиваю.

"Конечно, если покупать заводское оборудование, то даже десяти месячных пенсий не хватит, — улыбается житель села Грабов. — Я все сделал самостоятельно. Нет, приобрел только асинхронный двигатель, контроллер заряда и солнечную панель. В общем потратил до трех тысяч гривен. Не более. Разве это дорого? Нет. Тем более что проект окупился почти за год. А теперь мы ежемесячно экономим примерно 200 гривен. Согласитесь, для пенсионеров это немалые деньги. Самое главное, что не зависим от тарифной политики магнатов. Мы с женой спокойны. А чего нам волноваться? Есть свое электричество и свое тепло — дармовые".