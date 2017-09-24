Новая украинская школа в Одессе: смайлики и класс-конструктор

РИА Новости Украина

1 сентября 2017 года большинство одесских школьников приступило к занятиям по привычной, отточенной десятилетиями системе, и только ученики двух начальных классов школы №26 на Старопортофранковской начали заниматься по принципиально новым лекалам. Именно это учебное заведение, единственное в Одессе, стало участником пилотного проекта Минобразования и науки "Новая украинская школа", пишет Николай Мазур для "Думской".

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№26 — обычная по одесским меркам общеобразовательная школа, ничем не выделяющаяся среди десятков таких же. По результатам ВНО она идет в самой середине. Учеников немного, всего 500 человек, и здесь не боятся, что придется работать в две смены. Школа расположена на границе между Молдаванкой и центральной частью города, вокруг масса учебных заведений.

Так почему же именно №26 стала участником пилотного проекта?

"Была поставлена задача включить в эксперимент обычную общеобразовательную школу без всяких углублений и уклонов. Выбор пал на нас, на школу, где учатся обычные ребята с Молдаванки", — рассказывает директор заведения Виктор Дворницкий.

Думская.net Экспериментальная школа в Одессе

По его словам, основной смысл "Новой украинской школы" — сделать так, чтобы у детей уже в первом классе не исчезло желание ходить на занятия. Упор сделан на творческое развитие, на формирование компетенций, на адаптацию к сложному, постоянно меняющемуся миру.

Отныне учитель не является краеугольным камнем системы: "У нас повсеместно учителецентрическая система, где все крутится вокруг учителя, а сейчас другой подход — детоцентрический, где на первом месте — ребенок и его внутренний мир".

Урок для малышей в экспериментальных классах начинается не со звонка, после которого "руки на парты, и тишина", а с дружеского общения с учителем и одноклассниками. Детки рассказывают, что они делали накануне вечером, что видели по дороге в школу и какое у них настроение.

Думская.net Экспериментальная школа в Одессе

Границы между предметами здесь размыты, и уроки проходят не так, как мы привыкли. Если это математика, то необязательно все время проводить в классе и смотреть на доску.

"У нас в природе вокруг сплошная математика, - говорит учитель начальной школы Светлана Митрофанова. - Если я вижу, что дети устали, то мы выходим на улицу и, например, считаем листики. Это тоже математика, причем понятная и доступная детям. Если у нас природоведение, то мы не смотрим в книги и не слушаем унылые рассказы, а путешествуем по всему миру — благо, у нас есть хороший телевизор и видеоматериалы. Нужно показать Австралию - покажем Австралию, нужно Африку — покажем Африку".

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Традиционно в "новой школе" преподают только несколько дисциплин: украинский и иностранные языки, физкультуру и искусство. Все остальное — интегрированный курс, где природоведение идет в одной упряжке с математикой и литературой.

Большое внимание уделяется психологическому состоянию детей. Периодически в течение дня их просят ответить, какое у них сейчас настроение. Для этого детки имеют специальные бумажные смайлики, изображающие весь спектр эмоций. Если ребенку грустно, у него есть возможность показать печальную рожицу, если ему, напротив, весело — то под рукой "улыбочка".

Оценивание знаний в первом классе тоже проводится вербально и визуально — учитель может просто похвалить ребенка, назвав "молодцом" или "умничкой", а может наклеить в тетрадку несколько смайликов.

Нестандартны в одесской школе и классные кабинеты. Даже парты расположены не так, как обычно, когда ученики смотрят на учителя и в затылки впереди сидящих. В 26-й каждая парта рассчитана на одного школьника, и мебель двигают кто как хочет.

"Фактически весь класс — это конструктор, — говорит директор школы. — Сегодня они сидят лицом друг к друг, завтра парты поставят в круг, послезавтра в квадрат, а может быть и классический вариант. Нет нормы, есть конкретная ситуация, от которой отталкиваются".

Сегодня по экспериментальной системе (она, кстати, напоминает вальдорфскую) обучаются два класса, которыми руководят два учителя. По словам педагогов, необходимость перемен назрела давно.

"Ребенок не должен заучивать, он должен прежде всего понимать. В последние годы мы и без эксперимента делали акцент именно на это, а не на огромные объемы знаний", — говорит Светлана Митрофанова, а директор Виктор Дворницкий признает, что сегодня прогресс зашел настолько далеко, что именно учителям зачастую нужно тянуться за учениками, а не наоборот.

С 2018 года на стандарты "Новой украинской школы" перейдут все первоклашки Украины.

Думская.net Экспериментальная школа в Одессе

К слову, здание школы №26 является памятником архитектуры — его построили в 1891 году. До революции в нем располагалось Городское девичье училище, основанное в 1817-м (одно из первых в империи). Сегодня невооруженным глазом видно, что красивейшее сооружение нуждается в серьезном ремонте.

По словам директора, сейчас специалисты из муниципального управления капитального строительства готовят реставрацию здания. Будет восстановлена кровля и вся старинная лепнина, в том числе головки ангелов на фасаде. Школьный двор перепланируют, чтобы разместить современную спортплощадку.