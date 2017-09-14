В Минобразования сообщили, сколько школьников учатся на русском языке

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. В Украине не менее 10% учеников в школах учится на русском языке, заявил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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"У нас порядка 10% учеников, это статистика прошлого учебного года, 10% учеников учатся не на государственном языке, из них 9,4% — те, кто учится на русском, 0,4% — на венгерском и румынском и сотые процента, где-то 5 школ на польском", — сказал Хобзей в эфире "5 канала".

При этом замминистра, говоря о новом законе об образовании, отметил, что необходимо объяснить соседним странам его положения, в частности положения о языке обучения.

Хобзей сообщил, что накануне у него состоялся разговор с замминистра образования Болгарии, которая просила объяснить, будут ли закрыты воскресные болгарские школы и отменят ли изучение болгарского языка. По словам замминистра, на болгарском языке в Украине учатся 78 человек и нет ни одной чисто болгарской школы, так что нормы нового закона не будут ограничивать изучение языка национального меньшинства.

Хобзей также выразил сожаление, что новый закон "Об образовании", который имеет много реформаторских статей, сводится к обсуждению статьи, определяющей язык обучения.

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Напомним, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине