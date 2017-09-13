Скандал вокруг реформы образования. Киев получил ноты от трех стран

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины проведет в пятницу встречу с послами стран Европейского союза в Украине для разъяснения им деталей нового закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств, сообщил журналистам в среду первый замглавы МИД Вадим Пристайко.

"Мы в пятницу встречаемся со всеми заинтересованными странами в 12.00 (в МИД)", — приводит слова Пристайко УНИАН. Он добавил, что планируется в рамках встречи разъяснить, о чем говорится в принятой реформе образования.

Чиновник уточнил, что на встрече в МИД будет более пяти послов. По его словам, МИД Украины получил ноты от Венгрии, Румынии и Польши; послов Украины в Венгрии и Румынии вызвали для дачи объяснений.

Первый заместитель министра также подчеркнул, что некоторые страны считают, что Украина должна обеспечить обучение на иностранных языках. "То, что мы взяли на себя обязательства — в целом, это обучение языкам, то есть мы готовы предоставить возможность всем людям учить язык как таковой. Это не значит, что до конца мы должны обучать на этом конкретном языке, условно, географии, математике, физике", — заявил Пристайко.

Ранее Верховная Рада одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, закон предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5-9 классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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Накануне премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за обеспокоенности стран ЕС в связи положением языков нацменьшинств поручил главе МИД Украины и министру образования разъяснить новый закон об образовании послам стран Евросоюза.