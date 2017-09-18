В школах Херсонской области продолжают изучать русский язык - СМИ

Из открытых источников

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Четыре школы в Херсоне и одна в Каховке не перешли на полное преподавание в 1-х классах на украинском языке, там сформированы первые классы с русским и украинским языком обучения.

Об этом сообщает Таймер со ссылкой на распоряжении губернатора Андрея Гордеева.

Также 11 школ в области (в Новотроицком, Новой Каховке и Херсоне) продолжают обучение исключительно на русском языке.

10 школ с русским языком обучения набрали набор 415 детей (100% прогнозируемого контингента) в 1-е классы только с украинским языком обучения: 7 школ Генического района, 2 — Нижнесерогозского, 1 — Великолепетихского.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

Читайте также: Конец безвизу? У "заробитчан" начались серьезные проблемы