Из перечня предметов ВНО исключен русский язык

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КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. В 2018 году из перечня предметов, по которым на основе общего среднего образования составляют внешнее независимое оценивание, исключен русский язык. Обновленный перечень предметов утвержден приказом Министерства образования и науки, сообщает "Укринформ".

"Каждый зарегистрированный участник внешнего независимого оценивания имеет право составить тесты не более чем из четырех учебных предметов из Перечня", — говорится в документе.

В список утвержденных предметов попали: украинский язык и литература; история Украины; математика; биология, география, физика, химия; английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

Для выпускников школ результаты ВНО по трем учебным предметам — украинскому языку и литературе, математике или истории Украины и одному из предметов, указанных в перечне — будут засчитываться как результаты государственной итоговой аттестации на образовательный уровень полного общего среднего образования.

Также в следующем году для проведения ВНО по иностранным языкам будут использованы тесты двух уровней сложности: уровня В1 и уровня В2. Новацией этих тестов будет часть "Понимание речи на слух", предусматривающая прослушивания звуковых фрагментов и выполнения задач к ним.

В 2018 году ВНО пройдет с 22 мая по 14 июля. Приказ вступил в силу 8 сентября 2017.

Напомним, ранее разразился скандал из-за проблем с электронной системой подачи документов в вузы. Как выяснилось практически в конце вступительной кампании, часть абитуриентов так и не смогли попасть на бюджет, система не засчитала им все баллы.