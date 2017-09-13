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    Из перечня предметов ВНО исключен русский язык

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (45)

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    В список утвержденных предметов попали: украинский язык и литература; история Украины; математика; биология, география, физика, химия; английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.
    Русский язык
    Из открытых источников

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. В 2018 году из перечня предметов, по которым на основе общего среднего образования составляют внешнее независимое оценивание, исключен русский язык. Обновленный перечень предметов утвержден приказом Министерства образования и науки, сообщает "Укринформ".

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    Язык изъять! Русскоговорящие регионы Украины в тени реформы образования

    "Каждый зарегистрированный участник внешнего независимого оценивания имеет право составить тесты не более чем из четырех учебных предметов из Перечня", — говорится в документе.

    В список утвержденных предметов попали: украинский язык и литература; история Украины; математика; биология, география, физика, химия; английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

    Для выпускников школ результаты ВНО по трем учебным предметам — украинскому языку и литературе, математике или истории Украины и одному из предметов, указанных в перечне — будут засчитываться как результаты государственной итоговой аттестации на образовательный уровень полного общего среднего образования.

    Также в следующем году для проведения ВНО по иностранным языкам будут использованы тесты двух уровней сложности: уровня В1 и уровня В2. Новацией этих тестов будет часть "Понимание речи на слух", предусматривающая прослушивания звуковых фрагментов и выполнения задач к ним.

    В 2018 году ВНО пройдет с 22 мая по 14 июля. Приказ вступил в силу 8 сентября 2017.

    Напомним, ранее разразился скандал из-за проблем с электронной системой подачи документов в вузы. Как выяснилось практически в конце вступительной кампании, часть абитуриентов так и не смогли попасть на бюджет, система не засчитала им все баллы. 

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