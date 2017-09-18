Пожарная безопасность в школах: защищены ли дети? Комментарий КГГА

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В Одессе в ночь на 16 сентября произошло трагическое событие – пожар в детском лагере "Виктория". На момент возгорания в корпусе находилось 42 ребенка. В результате пожара трое детей погибли и еще двое были госпитализированы.

По этому факту полиция открыла уголовное дело по статье — нарушение установленных законодательством требований к пожарной безопасности. Также правоохранители сообщили о подозрении директору детского лагеря, а также сотруднице лагеря, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность в учреждении. По последним данным, директор лагеря находится в больнице.

Также прокуратура открыла уголовное производство по факту халатности чиновников Одесского горсовета и Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Причины пожара устанавливаются. Тем временем в СМИ пишут, что причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. Также, как отмечают, не сработала пожарная сигнализация.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить во всех детсадах и школах соблюдение правил пожарной безопасности.

Подробнее об инспектировании детских заведений столицы сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.

Кто будет проводить проверку, и что конкретно будут проверять?

— Эту проверку будут проводить сотрудники, инспектора ГосЧС. Это будет у нас внеплановая проверка, связанная с данными трагическими событиями.

В очередной раз эти трагические события показали нам факт того, что пренебрежение мерами пожарной безопасности может привести вот к таким катастрофическим последствиям. Естественно, мы постоянно проводим проверки и контролируем все образовательные учреждения, детские садики, школы, которые относятся к коммунальной форме собственности, в связи с тем, что приняты изменения в систему проверок.

Сегодня проверки можно проводить только в двух случаях: либо собственник обращается в ГосЧС, чтобы его проверили, либо же жители пишут жалобы, и тогда на основании этих жалоб проводятся проверки. Исходя из этого, все образовательные учреждения коммунальной формы собственности будут внеочередной раз с сегодняшнего дня будут проходить проверку.

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Проводилась ли проверка перед началом учебного года?

— Перед началом учебного года комиссия, у нас есть в городе существует постоянно действующая комиссия Техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая протоколом поручила департаменту ГосЧС провести вот такие проверки. Наши сотрудники перед началом учебного года вместе с сотрудниками ГосЧС проводили проверки по школам.

Это было совсем недавно…

— Будем еще раз все перепроверять, будем смотреть, потому что вы видите, к чему могут привести вот такие банальные вещи.

Эти проверки будут касаться не только наличия систем раннего обнаружения и систем пожаротушения, и наличия огнетушителей, и проверки сопротивления в сетях, в электропроводке, чтобы не было вариантов короткого замыкания, и проверка путей эвакуации, и проверка знания сотрудников самих дошкольных заведений, школьных заведений, их действия в случае возникновения, обнаружения пожара. Поэтому это целый ряд мероприятий.

Проверки перед началом учебного года выявили какие-то нарушения?

— Нельзя сказать, что у нас все хорошо на 100%. Единственное, что могу сказать, что руководство, директора школ, адекватно относятся к этим проверкам и исправляют все замечания, которые у нас есть.

Ранее спецкор "ГС" Александр Тарасенко сообщил, что при постройке лагеря "Виктория" в Одессе использовали коррупционную схему. Большая часть денег ушла неизвестно куда, поэтому в Одессе зреет бунт.