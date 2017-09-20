Кабмин разрешил внепланово проверять школы и детсады на пожарную безопасность

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины разрешил внеплановые проверки дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, домов для престарелых людей с целью контроля за пожарной и техногенной безопасностью.

"Я хотел бы этим решением позволить внеплановые проверки ГосЧС, я предлагаю еще дать протокольное поручение, чтобы мы разработали механизм остановки объектов, которые не выполняют предписания, и вынести это решение на комиссионный уровень на региональный штаб по техногенным ситуациям. У нас есть случаи, когда в течение полугода, года предписания, которые выписываются ГосЧС по плановым, внеплановым проверкам не выполняются", — цитирует "112 Украина" вице-премьера — министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

По его словам, в детском лагере "Виктория", где произошел пожар, предписание на проверку было выписано в июне, а должно было быть выполненным до 23 сентября.

"Если мы с Кабмином разработаем порядок, согласно которому комиссионно будет приниматься решение при нарушениях, которые могут привести к потерям, таким образом комиссионно давать возможность принимать решения", — резюмировал он.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.