Из Харькова: как тяжелобольные люди оказываются никому не нужными

РИА Новости Украина
Доход семьи Светланы на двоих с мужем – чуть больше шести тысяч гривен в месяц. Большая часть суммы уходит на аренду квартиры. Когда у Светланы обнаружили рак, курсы химиотерапии стоили 24 тысячи гривен – вчетверо больше месячного дохода семьи, пишет Анна Соколова.
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Светлана просит не называть фамилии и обойтись без фотографий. Не хочет, чтобы кто-то из знакомых узнал о болезни.
Она из Донецка, работала в банке. Поначалу с мужем жили в съёмной квартире, в 2013-м купили своё жильё. Весной 2014-го родилась дочь.
"Мы жили как раз в районе аэропорта. Когда в конце мая там начались бои, нам было хорошо слышно. Мы решили выехать на пару недель в Харьков. Собрали одну большую сумку с летними вещами, взяли кота", – рассказывает Светлана.
Всё лето семья жила у родственников в пригороде Харькова. Супруги читали новости и надеялись, что Донецк вот-вот освободят – как Славянск и Краматорск. В конце лета поняли – это надолго.
Тогда они нашли съёмную квартиру в Харькове – переселенцам с ребёнком и домашним животным это было непросто. Родственники помогли вещами – дали посуду, одеяла, ковры. Светлана оформила "переселенческие" выплаты – 1300 гривен на себя и трёхлетнюю дочь, муж устроился на работу с зарплатой около 5000 гривен. Через год ребёнка отправили в детский сад.
"Всё понемногу наладилось, мы привыкли. Но этой зимой у меня начались проблемы с грудью. В больнице я сдала анализы, прошла обследование. Мне сказали, что это мастопатия — доброкачественная опухоль, её вырезали, отправили на гистологию. Через неделю пришёл результата — рак".
Светлана прошла обследование в Харьковском областном центре онкологии, но лечиться в Померках не осталась ("одни условия вгоняют в отчаяние"). В Институте медицинской радиологии в Харькове её бесплатно прооперировали. Затем врач назначил шесть курсов химиотерапии.
"Один курс химии — 3500-3700 гривен. После каждой нужно сдавать анализы, они тоже платные. Когда у меня стали падать лейкоциты, нужно было делать уколы — один стоит 400 гривен. Когда повышались тромбоциты — тоже уколы. То есть одна химия — больше 4000 гривен", — объясняет Светлана.
Если на обследование и анализы семья могла найти деньги, то с самим лечением было сложнее. Светлане помогли родственники и благотворители. Теперь ей назначили гормональные таблетки за 600 гривен в месяц — их надо пить на протяжении семи лет.
"Может, при таком заболевании это и немного денег. Но при том, какое у нас положение… Нас призывают поддерживать государство, выезжать. Но когда что-то случается — не знаешь, куда обращаться".
Материальная помощь в Харькове и области
Денежную помощь – от 300 до 20 000 гривен (в отдельных случаях помощь сумма может быть большей) – из харьковского бюджета могут получить жители города, которые оказались в сложной жизненной ситуации, заболели. Для этого нужно написать заявление на имя городского головы и предоставить документы – справки о регистрации места жительства и доходах, копии паспорта и идентификационного кода.
По информации Департамента здравоохранения Харьковского горсовета, в 2016 году денежную помощь получили 11 760 человек, 561 жителю Харькова отказали – из-за неполного пакета документов и на основании медицинского вывода Департамента здравоохранения Харьковского горсовета. За полгода этого года помощь получили 3954 и 144 соответственно.
Средств из горбюджета, согласно ответу на запрос, переселенцам не выплачивают: ВПЛ – не члены территориальной громады.
"Денежная помощь предоставляется членам территориальной громады города Харькова, которые живут и зарегистрированы на территории города, в связи с чем денежная помощь за счёт бюджета города Харькова внутренне перемещённым лицам, которые переместились с временно оккупированной территории Украины, не предоставляется", – объяснили в Департаменте здравоохранения Харьковского горсовета на запрос "МедиаПорта".
Профильный департамент цитирует Постановление Кабинета Министров №505, регулирующее порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещённым лицам для покрытия расходов на проживания, и упоминает Постановление №1303 "Об упорядочении бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения отдельных групп населения и по определенным категориям заболеваний". Таким образом в горсовете дают понять: всё, на что может рассчитывать переселенец по закону, – это адресная помощь (те самые 884 гривны для нетрудоспособных и 442 гривны для трудоспособных) и бесплатные или льготные лекарства, если его заболевание есть в установленном Кабмином перечне.
Денежную помощь – от 500 до 20 000 гривен – жителям Харькова и области также предоставляют из областного бюджета. Для этого необходимо заявление на имя председателя облгосадминистрации, облсовета или их заместителей и документы – справки о составе семьи и доходах всех членов семьи, копии паспорта и идентификационного кода.
По информации Департамента социальной защиты населения и Управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации, в 2016 году денежную помощь получили 3298 человек (в общей сумме 28,1 млн грн), в январе-июле этого года – 2047 (на сумму 18,6 млн грн), 288 отказали из-за отсутствия регистрации в Харьковской области или неполного пакета документов.
В ответе Департамента социальной защиты населения ХОГА нет ясного ответа: могут ли переселенцы, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации, претендовать на помощь из областного бюджета. Но, как и в случае с разъяснением горсовета, из него понятно: для получения материальной помощи нужно иметь местную регистрацию.
В ХОГА отмечают, что "медицинская помощь внутренне перемещённым лицам оказывается на общих основаниях" и "в полном объёме". По статистике профильного департамента, за три с половиной года медпомощь получили 15 990 ВПЛ. Вдобавок в обладминистрации как бы намекают – даже за это нужно сказать спасибо, ведь государство на переселенцев не предусмотрело средств.
"Следует отметить, что согласно бюджетному законодательству Украины предоставление медицинской помощи в коммунальных учреждениях здравоохранения осуществляется за счёт средств местных бюжетов, в частности, доведенных указанным бюджетом объёмов медицинской субвенции из государственного бюджета. В то же время, доведенные объёмы медицинской субвенции обеспечивают даже минимальную потребность учреждений здравоохранения коммунальной формы собственности только на 50-60%. При этом формульное распределение медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам […] не учитывает значительное количество внутренне перемещённых лиц, что обуславливает недополучение существенных объёмов расходов медицинской субвенции местными бюджетами Харьковской области", – говорится в ответе департамента.
За последние семь месяцев обладминистрация направила центральным органам власти больше 15-ти обращений на эту тему. Ответ стандартный: разбирайтесь сами.
На уровне государства
На государственном уровне действует Постановление №535 "Об утверждении Порядка использования средств, поступивших от физических и юридических лиц, для предоставления единовременной денежной помощи пострадавшим лицам и внутренне перемещённым лицам", напоминают в ХОГА. Однако по информации советника Министерства социальной политики по вопросам ВПЛ в Харьковской области Ольги Авериной, за последние полтора года в министерство направили 1260 обращений переселенцев. Ни одному из них не предоставили денежную помощь – у государства нет на это денег.
В Министерстве социальной политики другая информация – с начала действия Постановления №535 (с октября 2014-го – ред.) денежную помощь получили "почти 7000 человек из числа пострадавших и внутренне перемещённых лиц на сумму 10,6 миллионов гривен".
"Тем не менее, тяжелобольные переселенцы могут прийти в больницу со справкой ВПЛ и бесплатно получить медикаменты, которые есть в наличии, – рассказывает Ольга Аверина. – Переселенцы, которые оказались в тяжёлом жизненном положении, также могут прийти на приём к вице-губернатору или обратиться в Департамент социальной защиты населения. Обычно на уровне области можно что-то придумать и найти деньги на лечение".
У государства нет денег на оказание помощи переселенцам, подчёркивает советник по вопросам ВПЛ в Харьковской области: "Можно было бы предусмотреть, где брать на это деньги, например, из части военного сбора. Но на всё это нет политической воли".
Комплексную государственную программу поддержки переселенцев Кабмин утвердил в 2015 году. В начале 2016 года харьковские общественники, занимающиеся проблемами внутренне перемещённых лиц, обращались к областной власти с предложением – принять программу поддержки ВПЛ на уровне региона. По их мнению, такой документ мог бы служить программой решения проблем переселенцев. В обладминистрации и облсовете решили, что приминать программу нецелесообразно – "власть и так помогает переселенцам".
В других регионах
В Донецкой и Луганской областях переселенцы, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации, могут получить денежную помощь из облбюджета.
"У нас ситуация складывается проще, чем в Харьковской области. Люди, которые выехали из оккупированных населённых пунктов, чаще всего поселились в пределах своей области. Редко из оккупированного города Луганской области переезжают в неоккупированный город Донецкой области, – комментирует советник по вопросам ВПЛ в Луганской области Юлиана Гасанбекова. – Поэтому из областного бюджета как предоставляли помощь, так и предоставляют. Другой вопрос в том, что помощь переселенцам – это прежде всего проблема государства. У него должна быть стратегия, согласно которой будут целенаправленно выделять деньги".
Такого же мнения и советник по вопросам ВПЛ в Донецкой области Александр Ворошков: "Нужно искать механизмы, как оказывать помощь, а не грамотно в ней отказывать. Переселенцы – не избиратели, поэтому политики смотрят на них сквозь пальцы. А ведь они часть громады, они в ней работают, наполняют местный бюджет, платят налоги".
В этом году Александр Ворошков обратился к городским властям Краматорска с просьбой включить детей переселенцев в городскую программу поддержки онкобольных детей. Городские власти поддержали инициативу.
Ситуация с помощью переселенцам в Днепропетровской области отличается и от той, которая действует Харьковской области, и от той, что есть на Донбассе. Здесь переселенцам оказывают помощь в Днепре, Павлограде и Кривом Роге – городах, где больше всего ВПЛ.
"Уже примерно полтора года, как горсоветы Днепра, Павлограда и Кривого Рога внесли переселенцев в порядок предоставления материальной помощи, – объясняет советник по вопросам ВПЛ в Днепропетровской области Георгий Бибик. – Это вполне логичное решение, ведь до момента завершения антитеррористической операции эти города являются постоянным местом проживания переселенцев".
Благотворительные фонды
Переселенцам в Харькове и области помогают волонтёры и благотворительные фонды – "Станция Харьков", "Каритас", "Красный Крест", "Благополучие детей".
Деньги на оплату двух курсов химиотерапии переселенка из Донецка Светлана получила в рамках гуманитарной акции "Папа для Украины" благотворительного фонда "Станция Харьков". За четыре месяца помощь в оплате медицинского обследования и закупке лекарств на сумму до 7500 гривен получили 155 внутренне перемещённых лиц с тяжёлыми заболеваниями, на сумму до 2500 гривен – 452.
"Мы оплатили дорогостоящие обследования и анализы, купили медикаменты и индивидуальное медицинское оборудование", – рассказывает менеджер медицинского направления акции "Папа для Украины" Алла Фещенко.
В исключительных случаях волонтёры "Станции Харьков" обращались к благотворителям и просили выделить дополнительные деньги на операцию или лечение за границей.
"Когда в 2014-м мы начали помогать переселенцам, я думала, что волонтёрство — это ненадолго, – добавляет Алла. – Что государству нужно немного времени, чтобы выработать и наладить механизм помощи, что скоро власть начнёт делать эту работу, а мы – вернёмся к прежней жизни. К сожалению, этого не произошло и спустя три года".