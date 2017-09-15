Из Харькова: как тяжелобольные люди оказываются никому не нужными

РИА Новости Украина

Доход семьи Светланы на двоих с мужем – чуть больше шести тысяч гривен в месяц. Большая часть суммы уходит на аренду квартиры. Когда у Светланы обнаружили рак, курсы химиотерапии стоили 24 тысячи гривен – вчетверо больше месячного дохода семьи, пишет Анна Соколова.

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Светлана просит не называть фамилии и обойтись без фотографий. Не хочет, чтобы кто-то из знакомых узнал о болезни.

Она из Донецка, работала в банке. Поначалу с мужем жили в съёмной квартире, в 2013-м купили своё жильё. Весной 2014-го родилась дочь.

"Мы жили как раз в районе аэропорта. Когда в конце мая там начались бои, нам было хорошо слышно. Мы решили выехать на пару недель в Харьков. Собрали одну большую сумку с летними вещами, взяли кота", – рассказывает Светлана.

Всё лето семья жила у родственников в пригороде Харькова. Супруги читали новости и надеялись, что Донецк вот-вот освободят – как Славянск и Краматорск. В конце лета поняли – это надолго.

Тогда они нашли съёмную квартиру в Харькове – переселенцам с ребёнком и домашним животным это было непросто. Родственники помогли вещами – дали посуду, одеяла, ковры. Светлана оформила "переселенческие" выплаты – 1300 гривен на себя и трёхлетнюю дочь, муж устроился на работу с зарплатой около 5000 гривен. Через год ребёнка отправили в детский сад.

"Всё понемногу наладилось, мы привыкли. Но этой зимой у меня начались проблемы с грудью. В больнице я сдала анализы, прошла обследование. Мне сказали, что это мастопатия — доброкачественная опухоль, её вырезали, отправили на гистологию. Через неделю пришёл результата — рак".

Светлана прошла обследование в Харьковском областном центре онкологии, но лечиться в Померках не осталась ("одни условия вгоняют в отчаяние"). В Институте медицинской радиологии в Харькове её бесплатно прооперировали. Затем врач назначил шесть курсов химиотерапии.

"Один курс химии — 3500-3700 гривен. После каждой нужно сдавать анализы, они тоже платные. Когда у меня стали падать лейкоциты, нужно было делать уколы — один стоит 400 гривен. Когда повышались тромбоциты — тоже уколы. То есть одна химия — больше 4000 гривен", — объясняет Светлана.

Если на обследование и анализы семья могла найти деньги, то с самим лечением было сложнее. Светлане помогли родственники и благотворители. Теперь ей назначили гормональные таблетки за 600 гривен в месяц — их надо пить на протяжении семи лет.

"Может, при таком заболевании это и немного денег. Но при том, какое у нас положение… Нас призывают поддерживать государство, выезжать. Но когда что-то случается — не знаешь, куда обращаться".

Материальная помощь в Харькове и области

Денежную помощь – от 300 до 20 000 гривен (в отдельных случаях помощь сумма может быть большей) – из харьковского бюджета могут получить жители города, которые оказались в сложной жизненной ситуации, заболели. Для этого нужно написать заявление на имя городского головы и предоставить документы – справки о регистрации места жительства и доходах, копии паспорта и идентификационного кода.

По информации Департамента здравоохранения Харьковского горсовета, в 2016 году денежную помощь получили 11 760 человек, 561 жителю Харькова отказали – из-за неполного пакета документов и на основании медицинского вывода Департамента здравоохранения Харьковского горсовета. За полгода этого года помощь получили 3954 и 144 соответственно.

mediaport.ua Документ Департамента здравоохранения Харьковского горсовета

mediaport.ua Документ Департамента здравоохранения Харьковского горсовета

mediaport.ua Документ Департамента здравоохранения Харьковского горсовета

mediaport.ua Документ Департамента здравоохранения Харьковского горсовета

Средств из горбюджета, согласно ответу на запрос, переселенцам не выплачивают: ВПЛ – не члены территориальной громады.

"Денежная помощь предоставляется членам территориальной громады города Харькова, которые живут и зарегистрированы на территории города, в связи с чем денежная помощь за счёт бюджета города Харькова внутренне перемещённым лицам, которые переместились с временно оккупированной территории Украины, не предоставляется", – объяснили в Департаменте здравоохранения Харьковского горсовета на запрос "МедиаПорта".

Профильный департамент цитирует Постановление Кабинета Министров №505, регулирующее порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещённым лицам для покрытия расходов на проживания, и упоминает Постановление №1303 "Об упорядочении бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения отдельных групп населения и по определенным категориям заболеваний". Таким образом в горсовете дают понять: всё, на что может рассчитывать переселенец по закону, – это адресная помощь (те самые 884 гривны для нетрудоспособных и 442 гривны для трудоспособных) и бесплатные или льготные лекарства, если его заболевание есть в установленном Кабмином перечне.

Денежную помощь – от 500 до 20 000 гривен – жителям Харькова и области также предоставляют из областного бюджета. Для этого необходимо заявление на имя председателя облгосадминистрации, облсовета или их заместителей и документы – справки о составе семьи и доходах всех членов семьи, копии паспорта и идентификационного кода.

По информации Департамента социальной защиты населения и Управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации, в 2016 году денежную помощь получили 3298 человек (в общей сумме 28,1 млн грн), в январе-июле этого года – 2047 (на сумму 18,6 млн грн), 288 отказали из-за отсутствия регистрации в Харьковской области или неполного пакета документов.

mediaport.ua Документ Департамента социальной защиты населения и Управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации

mediaport.ua Документ Департамента социальной защиты населения и Управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации

mediaport.ua Документ Департамента социальной защиты населения и Управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации

mediaport.ua Документ Департамента социальной защиты населения и Управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации

mediaport.ua Документ Департамента социальной защиты населения и Управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации

В ответе Департамента социальной защиты населения ХОГА нет ясного ответа: могут ли переселенцы, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации, претендовать на помощь из областного бюджета. Но, как и в случае с разъяснением горсовета, из него понятно: для получения материальной помощи нужно иметь местную регистрацию.

В ХОГА отмечают, что "медицинская помощь внутренне перемещённым лицам оказывается на общих основаниях" и "в полном объёме". По статистике профильного департамента, за три с половиной года медпомощь получили 15 990 ВПЛ. Вдобавок в обладминистрации как бы намекают – даже за это нужно сказать спасибо, ведь государство на переселенцев не предусмотрело средств.

"Следует отметить, что согласно бюджетному законодательству Украины предоставление медицинской помощи в коммунальных учреждениях здравоохранения осуществляется за счёт средств местных бюжетов, в частности, доведенных указанным бюджетом объёмов медицинской субвенции из государственного бюджета. В то же время, доведенные объёмы медицинской субвенции обеспечивают даже минимальную потребность учреждений здравоохранения коммунальной формы собственности только на 50-60%. При этом формульное распределение медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам […] не учитывает значительное количество внутренне перемещённых лиц, что обуславливает недополучение существенных объёмов расходов медицинской субвенции местными бюджетами Харьковской области", – говорится в ответе департамента.

За последние семь месяцев обладминистрация направила центральным органам власти больше 15-ти обращений на эту тему. Ответ стандартный: разбирайтесь сами.

На уровне государства

На государственном уровне действует Постановление №535 "Об утверждении Порядка использования средств, поступивших от физических и юридических лиц, для предоставления единовременной денежной помощи пострадавшим лицам и внутренне перемещённым лицам", напоминают в ХОГА. Однако по информации советника Министерства социальной политики по вопросам ВПЛ в Харьковской области Ольги Авериной, за последние полтора года в министерство направили 1260 обращений переселенцев. Ни одному из них не предоставили денежную помощь – у государства нет на это денег.

В Министерстве социальной политики другая информация – с начала действия Постановления №535 (с октября 2014-го – ред.) денежную помощь получили "почти 7000 человек из числа пострадавших и внутренне перемещённых лиц на сумму 10,6 миллионов гривен".

mediaport.ua Документ Министерства социальной политики

mediaport.ua Документ Министерства социальной политики

mediaport.ua Документ Министерства социальной политики

"Тем не менее, тяжелобольные переселенцы могут прийти в больницу со справкой ВПЛ и бесплатно получить медикаменты, которые есть в наличии, – рассказывает Ольга Аверина. – Переселенцы, которые оказались в тяжёлом жизненном положении, также могут прийти на приём к вице-губернатору или обратиться в Департамент социальной защиты населения. Обычно на уровне области можно что-то придумать и найти деньги на лечение".

У государства нет денег на оказание помощи переселенцам, подчёркивает советник по вопросам ВПЛ в Харьковской области: "Можно было бы предусмотреть, где брать на это деньги, например, из части военного сбора. Но на всё это нет политической воли".

Комплексную государственную программу поддержки переселенцев Кабмин утвердил в 2015 году. В начале 2016 года харьковские общественники, занимающиеся проблемами внутренне перемещённых лиц, обращались к областной власти с предложением – принять программу поддержки ВПЛ на уровне региона. По их мнению, такой документ мог бы служить программой решения проблем переселенцев. В обладминистрации и облсовете решили, что приминать программу нецелесообразно – "власть и так помогает переселенцам".

В других регионах

В Донецкой и Луганской областях переселенцы, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации, могут получить денежную помощь из облбюджета.

"У нас ситуация складывается проще, чем в Харьковской области. Люди, которые выехали из оккупированных населённых пунктов, чаще всего поселились в пределах своей области. Редко из оккупированного города Луганской области переезжают в неоккупированный город Донецкой области, – комментирует советник по вопросам ВПЛ в Луганской области Юлиана Гасанбекова. – Поэтому из областного бюджета как предоставляли помощь, так и предоставляют. Другой вопрос в том, что помощь переселенцам – это прежде всего проблема государства. У него должна быть стратегия, согласно которой будут целенаправленно выделять деньги".

Такого же мнения и советник по вопросам ВПЛ в Донецкой области Александр Ворошков: "Нужно искать механизмы, как оказывать помощь, а не грамотно в ней отказывать. Переселенцы – не избиратели, поэтому политики смотрят на них сквозь пальцы. А ведь они часть громады, они в ней работают, наполняют местный бюджет, платят налоги".

mediaport.ua В больнице. Архивное фото

В этом году Александр Ворошков обратился к городским властям Краматорска с просьбой включить детей переселенцев в городскую программу поддержки онкобольных детей. Городские власти поддержали инициативу.

Ситуация с помощью переселенцам в Днепропетровской области отличается и от той, которая действует Харьковской области, и от той, что есть на Донбассе. Здесь переселенцам оказывают помощь в Днепре, Павлограде и Кривом Роге – городах, где больше всего ВПЛ.

"Уже примерно полтора года, как горсоветы Днепра, Павлограда и Кривого Рога внесли переселенцев в порядок предоставления материальной помощи, – объясняет советник по вопросам ВПЛ в Днепропетровской области Георгий Бибик. – Это вполне логичное решение, ведь до момента завершения антитеррористической операции эти города являются постоянным местом проживания переселенцев".

Благотворительные фонды

Переселенцам в Харькове и области помогают волонтёры и благотворительные фонды – "Станция Харьков", "Каритас", "Красный Крест", "Благополучие детей".

Деньги на оплату двух курсов химиотерапии переселенка из Донецка Светлана получила в рамках гуманитарной акции "Папа для Украины" благотворительного фонда "Станция Харьков". За четыре месяца помощь в оплате медицинского обследования и закупке лекарств на сумму до 7500 гривен получили 155 внутренне перемещённых лиц с тяжёлыми заболеваниями, на сумму до 2500 гривен – 452.

"Мы оплатили дорогостоящие обследования и анализы, купили медикаменты и индивидуальное медицинское оборудование", – рассказывает менеджер медицинского направления акции "Папа для Украины" Алла Фещенко.

В исключительных случаях волонтёры "Станции Харьков" обращались к благотворителям и просили выделить дополнительные деньги на операцию или лечение за границей.

"Когда в 2014-м мы начали помогать переселенцам, я думала, что волонтёрство — это ненадолго, – добавляет Алла. – Что государству нужно немного времени, чтобы выработать и наладить механизм помощи, что скоро власть начнёт делать эту работу, а мы – вернёмся к прежней жизни. К сожалению, этого не произошло и спустя три года".