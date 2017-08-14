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    Общество

    В Черновцах переселенцу грубо отказали в просьбе выдать биометрику

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    Европа открывает для украинцев свои границы (646)

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    Бывший житель Донбасса Евгний Семехин сейчас проживает в Черновцах, где на его просьбу принять документы к оформлению загранпаспорта мужчине грубо отказал старший инспектор миграционной службы Черновицкой области.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В миграционной службе Черновицкой области в грубой форме отказались выдать биометрический паспорт мужчине с пропиской в Донецкой области. Об этом свидетельствует аудиозапись, сделанная активистом Евгением Семенихиным, который до начала вооруженного конфликта в Донбассе жил в Макеевке, сейчас подконтрольной самопровозглашенной ДНР.

    В данный момент Семехин проживает в Черновцах, где на его просьбу принять документы к оформлению загранпаспорта мужчине грубо отказал старший инспектор миграционной службы Черновицкой области Юрий Албулесов.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "(Нецензурная лексика) в свою Донецкую область и делайте себе там паспорт", — говорит на записи голос, который, предположительно, принадлежит инспектору Албулесову. Запись разговора обнародовал на своем сайте блогер под ником pauluskp.

    По его данным, Семехин вызвал полицию и написал заявление по статье 161 Уголовного Кодекса Украины, о дискриминации по территориальному признаку. Албулеса заявил ему, что кроме установленных законом внутреннего паспорта и ИНН жителю Донбасса для получения биометрического паспорта нужно приносить дополнительные документы, в том числе справку переселенца.

    "Евгений Семехин справку переселенца не получал и не собирается, так как считает ее дискриминационной. Всегда и везде говорит, что он гражданин Украины на территории Украины, а значит может пользоваться всеми гражданскими правами без дополнительных сомнительных справок. Конституция и законы Украины на его стороне", — пишет блогер.

    Как отмечается, помимо заявления в полицию Семехин намерен подать иск в суд.

    Адиозапись можно прослушать здесь (внимание! Запись содержит нецензурную лексику).

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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