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    Общество

    На переселенцев в Украине открыта "охота" - эксперт

    (обновлено: )55531
    В бесплодных попытках найти работу в Украине переселенцы из неподконтрольных территорий зачастую становятся жертвами торговцев людьми. Об этом в эфире "ГС" рассказала адвокат правозащитного центра "Ла Страда-Украина" Марина Легенькая.
    Переселенцы из Донбасса. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Переселенцы и атошники — среди наиболее уязвимых групп в Украине в преступных схемах торговли людьми. Об этом накануне в интервью "Радио Свобода" заявила пресс-секретарь организации "Ла Страда-Украина" Ольга Дунебабина. По ее словам, торговля людьми — это очень прибыльный бизнес, он является третьим в мире после торговли оружием и наркотиками. В Украине случаи торговли людьми участились. 

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    Почему переселенцы все больше становятся жертвами торговцев людьми, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснила адвокат Международного женского правозащитного центра "Ла Страда-Украина" Марина Легенькая.

    "К сожалению, ситуация была сложной и до оккупации, но она еще больше усложнилась после событий, произошедших в Украине. Поскольку большое количество людей, которым жизненно нужна работа, на самом деле не могут ее найти в Украине. И такие люди находятся в наибольшей зоне риска, поскольку они готовы выезжать не просто на какие-то незаконные работы, но они готовы выезжать даже без документов, абсолютно нелегально пересекать границу, поэтому отследить их — очень сложно. Кроме того, именно внутренне перемещенные лица становятся наиболее уязвимыми для торговли людьми на территории Украины", — подчеркнула адвокат.

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