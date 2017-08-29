В Минсоцполитики назвали точное число учтенных переселенцев

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Министерство социальной политики Украины информирует об учтенных 1 586 135 переселенцах из Донбасса и Крыма.

"По состоянию на 28 августа 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 586 135 переселенцев или 1 276 900 семей из Донбасса и Крыма", — говорится в сообщении на официальном портале ведомства.

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Также отмечается, что на 28 августа получателям помощи профинансировано 1 889 570 грн.

Ранее в ООН заявили, что вынужденными переселенцами за время конфликта в Донбассе стали около 1,6 млн человек.