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    Общество

    "Где деньги?". В Киеве переселенцы пикетируют Кабмин

    (обновлено: )24601
    Несколько десятков временно перемещенных лиц требуют у здания Кабинета министров разработать спецзакон о возмещении ущерба потерпевшим от вооруженного конфликта в Украине.
    Митинг переселенцев под Кабмином
    ostro.org

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Несколько десятков переселенцев в понедельник проводят акцию протеста у стен Кабинета министров в Киеве.

    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    УНИАН
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    "Они требуют разработать специальный закон о возмещении ущерба потерпевшим от вооруженного конфликта в Украине и агрессии РФ, создать механизмы реализации прав потерпевших от вооруженного конфликта на жилье, льготное кредитование, приведение в соответствие дискриминационных норм подзаконных нормативно-правовых актов и таких, которые ограничивают права переселенцев", — пишет издание "Остров".

    Сообщается также, что акции протеста продолжатся во вторник под Верховной Радой.

    Ранее общественные активисты сообщали, что в столице пройдут массовые протесты в связи с нарушением прав пострадавших в ходе конфликта в Донбассе.

    ostro.org
    Митинг переселенцев под Кабмином

    Напомним, во вторник открывается седьмая сессия парламента восьмого созыва.

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