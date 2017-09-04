"Где деньги?". В Киеве переселенцы пикетируют Кабмин

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Несколько десятков переселенцев в понедельник проводят акцию протеста у стен Кабинета министров в Киеве.

"Они требуют разработать специальный закон о возмещении ущерба потерпевшим от вооруженного конфликта в Украине и агрессии РФ, создать механизмы реализации прав потерпевших от вооруженного конфликта на жилье, льготное кредитование, приведение в соответствие дискриминационных норм подзаконных нормативно-правовых актов и таких, которые ограничивают права переселенцев", — пишет издание "Остров".

Сообщается также, что акции протеста продолжатся во вторник под Верховной Радой.

Ранее общественные активисты сообщали, что в столице пройдут массовые протесты в связи с нарушением прав пострадавших в ходе конфликта в Донбассе.

ostro.org Митинг переселенцев под Кабмином

Напомним, во вторник открывается седьмая сессия парламента восьмого созыва.