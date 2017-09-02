Из Днепра: горожане, пейте воду с хлороформом. А другой - нет!

РИА Новости Украина

Жители двух жилмассивов Днепра платят за питьевую воду, качество которой не выдерживает никакой критики, по сумасшедшему тарифу, пишет Ольга Фоменко.

На неделе в Самарском райсовете состоялась долгожданная общественниками встреча с поставщиками не соответствующей санитарным нормам воды.

Воду в жилые дома, включая школы и садики, массивов Южный и Северный поставляет Приднепровская железная дорога. В 2015 году руководство ПЖД согласовало в НКРЭ увеличенный тариф, и людям пришлось платить за воду значительно больше, чем остальным горожанам. При этом качество воды такое, что ее страшно использовать для мытья пола на лестничной клетке.

Именно об этом на совещании в райсовете спорили представители общественности и ПЖД в присутствии руководства района и сотрудников департамента экологии горсовета.

— Люди говорят, что качество воды плохое. Что она не соответствует никаким требованиям, — говорит председатель райсовета Юрий Федько.

— Эта информация не соответствует действительности, — хором отвечают три представителя ПЖД.

— То есть вода соответствует требованиям СанПина? – спрашивает Федько.

— Не соответствует, но только по одному показателю. По хлороформу. Все остальные показатели соответствуют. Бывает уровень хлороформа ниже, бывает выше, — говорит один из представителей ПЖД. – Как-то было превышение в четыре раза… В остальном вода соответствует нормам. Анализы мы проводим в своей химической лаборатории.

Директор департамента экологии горсовета Павел Головаха, услышав о качестве воды, некоторое время не моргал и не дышал.

Чем травимся

Что такое хлороформ? Это довольно вредное химическое вещество, которое ранее использовали как анестетик и вдыхание которого пагубно влияет на работу центральной нервной системы, вызывает заболевания почек и печени.

— У нас есть собственная аттестованная лаборатория, которая проводит исследования воды по определенным показателям. Те показатели, которые мы не можем сделать сами, отправляем в другие лаборатории, с которыми у нас заключены контракты, — говорит представитель железной дороги. – Это я к тому, что мы выполняем абсолютно все показатели по качеству.

На устранение проблемы с хлороформом подразделение "Укрзализныци" в лице ПЖД ждет от своего начальства в Киеве финансирования.

— Мы отправили письмо, чтобы нам изменили инвестиции на 2017 год, чтобы мы смогли решить проблему ухода от хлороформа, — говорит представитель дороги. – Мы знаем механизм, но нужны деньги.

Странно, что воду с хлороформом железнодорожники подавали людям на протяжении 2016 года, а письмо своему столичному руководству направили только в текущем.

— Скажите, а как вы планируете корректировать инвестиционную программу, если у вас ее не было и нет? – спрашивает горожанка Ирина Нестеренко. — Это согласно ответу, который мы получили от НКРЭ.

— Вы путаете инвестиционную программу и программу капитальных инвестиций. Это разные вещи, — отвечает сотрудник ПЖД.

— Что нам делать до момента, пока вы не ликвидируете проблему? Переехать жить в другой район? Туда, где из кранов не течет отрава? – уточняет Нестеренко. – Какого цвета осадок от хлороформа? Коричневый?

— Нет, — отвечают сотрудники ПЖД. – Не коричневый.

— Тогда у вас проблема не только с хлороформом. Этот фильтр установили неделю назад. Можете убедиться сами – он коричневого цвета, — показывает фильтр Ирина. – Что это такое?

— Может, железо… — размышляют представители ПЖД, поглядывая на фильтр.

— Вы попробуйте, попейте такую воду! Вы же нам ее за питьевую выдаете! – возмутилась жительница Татьяна.

— Я рядом с этой водой нахожусь постоянно. Зачем мне ее пробовать, — говорит один из сотрудников железной дороги.

— Находиться — одно, а пить – другое, — возмутилась жительница Северного.

— Вы подаете техническую воду и требуете за нее сумасшедшие деньги! Это нормальная ситуация? – спрашивает общественник Сергей Петухов. – Может быть, вы как-то над темой урегулирования тарифа подумаете?

Права и обязанности

— У нас есть претензии жителей города и есть ответы поставщика воды. Давайте искать пути выхода, которые удовлетворят всех, — предложил председатель райсовета Федько. – Только реальные пути. Не так, что вы пообещаете, что завтра из кранов побежит чистая вода, и мы разойдемся. Все прекрасно понимают, что не побежит завтра чистая вода. Но при этом что-то делать нужно. Давайте согласуем все моменты, подпишем соглашение. Сотрудники ПЖД будут устранять недоработки со своей стороны, а жители тем временем начнут оплачивать задолженность. Насколько мне известно, задолженность населения огромная.

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Присутствующие на совещании жители двух жилмассивов начали говорить о том, что такой водой они не пользуются.

— Ну как это не пользуетесь? У вас счетчики есть? Они-то показывают, что используете! – говорит Юрий Федько.

— Ну, краны открываем, но использовать воду для приготовления пищи — не используем, даже после дополнительной очистки, — говорит жительница Северного Наталья. – Полы вымыть разве что…

— Тариф увеличили незаконно. Есть обращение в прокуратуру по этому поводу. Правоохранители занимаются. Но, несмотря на это, все равно счета приходят с увеличенным тарифом! И это за техническую воду, которую выдают за питьевую! – говорит Сергей Петухов.

— Вы поставляете людям воду с увеличенным уровнем хлороформа. Это зафиксировано и задокументировано в акте, — вмешивается в диалог представитель городской власти Павел Головаха. – Я правильно понимаю?

gazeta.dp.ua Жители двух жилмассивов в Днепре возмущены качеством воды

— Там не только хлороформ увеличен, — говорят жители.

— Отклонения только по хлороформу! Это в акте есть! – возражают сотрудники ПЖД.

— А ответьте: как, зная о том, что подаете людям воду с хлороформом, вы предупредили об этом людей? Через газеты? Телевидение? – спрашивает Павел Головаха у сотрудников ПЖД. – Банальное объявление на домах вы повесили?

Три представителя ПЖД дружно опустили головы.

— Понятно. Не предупредили. А вы понимаете, что поставка некачественной воды без уведомления об этом потребителей – это уголовное дело? Вы понимаете, что как только вы узнаете о повышении какого-либо показателя, должны моментально звонить сотрудникам МЧС и совместно с ними разрабатывать план мероприятий по решению проблемы и обеспечению жителей питьевой водой? Второе. По поводу задолженности, о которой здесь говорили. Вы от людей требуете оплату долгов. А знаете ли вы, что за каждый случай фиксации повышенного уровня хлороформа люди могут обращаться в суд и требовать с вас компенсацию?

Представители железной дороги опустили головы еще ниже.

Простой вопрос – непростой ответ

— Почему вы вообще так за эту воду держитесь? Предайте нас "Днепрводоканалу" — и не будет головной боли ни у вас, ни у нас! – говорят жители представителям ПЖД.

— Я изучал этот вопрос еще в 2015 году. Там много нюансов юридического характера. Город готов принять коммуникации, железная дорога готова передать, но законного механизма этой процедуры нет! Чтобы он появился, Кабмин должен принять соответствующее положение, — объясняет Федько. – А по поводу хлороформа… Подумайте и в обязательном порядке сообщайте жителям, какого качества воду вы им подаете. И нам тоже. Мы сразу же будем реагировать!

— Это же не выход из ситуации! Мы имеем право получать чистую питьевую воду! – возмущаются жители.

— Имеете. Но что мы можем сделать на сегодняшний день? Мы можем возить вам питьевую воду, запретив ПЖД поставлять воду, потому что она не соответствует качеству. Все. Больше ничего сделать не можем, — говорит Федько.

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— Хороший выбор. Не хотите пить некачественную воду — будем возить вам в бочках! – говорит жительница Северного Наталья. – Сами же понимаете, что это ужас!

— Тогда подскажите выход из ситуации! – предложил Федько.

— Отключите нас от железной дороги и переключите на "Днепрводоканал", — отвечает Наталья.

— Пусть город выделит деньги и трубы проложит, чтобы мы получали воду "Днепрводоканала"! – говорит Ирина Нестеренко. – Еще два года назад об этом говорили, а толку никакого!

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Не найдя никакого компромиссного решения, участники совещания разошлись до 1 сентября.

— Мы встретились впервые. Послушали друг друга. Сделали какие-то выводы. Встретимся через несколько дней. Сотрудники железной дороги покажут документы, в которых отражена информация о хлороформе, и будем общаться дальше. Бросать проблему никто не будет, — пообещал Юрий Федько.

На самом деле этой проблеме уже много-много лет…