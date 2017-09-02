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    Репортажи

    Из Днепра: горожане, пейте воду с хлороформом. А другой - нет!

    (обновлено: )33430
    В 2015 году жителям двух жилмассивов пришлось платить за воду значительно больше, чем остальным горожанам. При этом качество воды такое, что ее страшно использовать для мытья пола на лестничной клетке.
    Жители двух жилмассивов в Днепре возмущены качеством воды
    gazeta.dp.ua

    РИА Новости Украина

    Жители двух жилмассивов Днепра платят за питьевую воду, качество которой не выдерживает никакой критики, по сумасшедшему тарифу, пишет Ольга Фоменко.

    На неделе в Самарском райсовете состоялась долгожданная общественниками встреча с поставщиками не соответствующей санитарным нормам воды.

    Воду в жилые дома, включая школы и садики, массивов Южный и Северный поставляет Приднепровская железная дорога. В 2015 году руководство ПЖД согласовало в НКРЭ увеличенный тариф, и людям пришлось платить за воду значительно больше, чем остальным горожанам. При этом качество воды такое, что ее страшно использовать для мытья пола на лестничной клетке.

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    Именно об этом на совещании в райсовете спорили представители общественности и ПЖД в присутствии руководства района и сотрудников департамента экологии горсовета.

    — Люди говорят, что качество воды плохое. Что она не соответствует никаким требованиям, — говорит председатель райсовета Юрий Федько.

    — Эта информация не соответствует действительности, — хором отвечают три представителя ПЖД.

    — То есть вода соответствует требованиям СанПина? – спрашивает Федько.

    — Не соответствует, но только по одному показателю. По хлороформу. Все остальные показатели соответствуют. Бывает уровень хлороформа ниже, бывает выше, — говорит один из представителей ПЖД. – Как-то было превышение в четыре раза… В остальном вода соответствует нормам. Анализы мы проводим в своей химической лаборатории.

    Директор департамента экологии горсовета Павел Головаха, услышав о качестве воды, некоторое время не моргал и не дышал.

    Чем травимся

    Что такое хлороформ? Это довольно вредное химическое вещество, которое ранее использовали как анестетик и вдыхание которого пагубно влияет на работу центральной нервной системы, вызывает заболевания почек и печени.

    — У нас есть собственная аттестованная лаборатория, которая проводит исследования воды по определенным показателям. Те показатели, которые мы не можем сделать сами, отправляем в другие лаборатории, с которыми у нас заключены контракты, — говорит представитель железной дороги. – Это я к тому, что мы выполняем абсолютно все показатели по качеству.

    На устранение проблемы с хлороформом подразделение "Укрзализныци" в лице ПЖД ждет от своего начальства в Киеве финансирования.

    — Мы отправили письмо, чтобы нам изменили инвестиции на 2017 год, чтобы мы смогли решить проблему ухода от хлороформа, — говорит представитель дороги. – Мы знаем механизм, но нужны деньги.

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    Странно, что воду с хлороформом железнодорожники подавали людям на протяжении 2016 года, а письмо своему столичному руководству направили только в текущем.

    — Скажите, а как вы планируете корректировать инвестиционную программу, если у вас ее не было и нет? – спрашивает горожанка Ирина Нестеренко. — Это согласно ответу, который мы получили от НКРЭ.

    — Вы путаете инвестиционную программу и программу капитальных инвестиций. Это разные вещи, — отвечает сотрудник ПЖД.

    — Что нам делать до момента, пока вы не ликвидируете проблему? Переехать жить в другой район? Туда, где из кранов не течет отрава? – уточняет Нестеренко. – Какого цвета осадок от хлороформа? Коричневый?

    — Нет, — отвечают сотрудники ПЖД. – Не коричневый.

    — Тогда у вас проблема не только с хлороформом. Этот фильтр установили неделю назад. Можете убедиться сами – он коричневого цвета, — показывает фильтр Ирина. – Что это такое?

    — Может, железо… — размышляют представители ПЖД, поглядывая на фильтр.

    — Вы попробуйте, попейте такую воду! Вы же нам ее за питьевую выдаете! – возмутилась жительница Татьяна.

    — Я рядом с этой водой нахожусь постоянно. Зачем мне ее пробовать, — говорит один из сотрудников железной дороги.

    — Находиться — одно, а пить – другое, — возмутилась жительница Северного.

    — Вы подаете техническую воду и требуете за нее сумасшедшие деньги! Это нормальная ситуация? – спрашивает общественник Сергей Петухов. – Может быть, вы как-то над темой урегулирования тарифа подумаете?

    Права и обязанности

    — У нас есть претензии жителей города и есть ответы поставщика воды. Давайте искать пути выхода, которые удовлетворят всех, — предложил председатель райсовета Федько. – Только реальные пути. Не так, что вы пообещаете, что завтра из кранов побежит чистая вода, и мы разойдемся. Все прекрасно понимают, что не побежит завтра чистая вода. Но при этом что-то делать нужно. Давайте согласуем все моменты, подпишем соглашение. Сотрудники ПЖД будут устранять недоработки со своей стороны, а жители тем временем начнут оплачивать задолженность. Насколько мне известно, задолженность населения огромная.

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    Присутствующие на совещании жители двух жилмассивов начали говорить о том, что такой водой они не пользуются.

    — Ну как это не пользуетесь? У вас счетчики есть? Они-то показывают, что используете! – говорит Юрий Федько.

    — Ну, краны открываем, но использовать воду для приготовления пищи — не используем, даже после дополнительной очистки, — говорит жительница Северного Наталья. – Полы вымыть разве что…

    — Тариф увеличили незаконно. Есть обращение в прокуратуру по этому поводу. Правоохранители занимаются. Но, несмотря на это, все равно счета приходят с увеличенным тарифом! И это за техническую воду, которую выдают за питьевую! – говорит Сергей Петухов.

    — Вы поставляете людям воду с увеличенным уровнем хлороформа. Это зафиксировано и задокументировано в акте, — вмешивается в диалог представитель городской власти Павел Головаха. – Я правильно понимаю?

    gazeta.dp.ua
    Жители двух жилмассивов в Днепре возмущены качеством воды

    — Там не только хлороформ увеличен, — говорят жители.

    — Отклонения только по хлороформу! Это в акте есть! – возражают сотрудники ПЖД.

    — А ответьте: как, зная о том, что подаете людям воду с хлороформом, вы предупредили об этом людей? Через газеты? Телевидение? – спрашивает Павел Головаха у сотрудников ПЖД. – Банальное объявление на домах вы повесили?

    Три представителя ПЖД дружно опустили головы.

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    — Понятно. Не предупредили. А вы понимаете, что поставка некачественной воды без уведомления об этом потребителей – это уголовное дело? Вы понимаете, что как только вы узнаете о повышении какого-либо показателя, должны моментально звонить сотрудникам МЧС и совместно с ними разрабатывать план мероприятий по решению проблемы и обеспечению жителей питьевой водой? Второе. По поводу задолженности, о которой здесь говорили. Вы от людей требуете оплату долгов. А знаете ли вы, что за каждый случай фиксации повышенного уровня хлороформа люди могут обращаться в суд и требовать с вас компенсацию?

    Представители железной дороги опустили головы еще ниже.

     Простой вопрос – непростой ответ

    — Почему вы вообще так за эту воду держитесь? Предайте нас "Днепрводоканалу" — и не будет головной боли ни у вас, ни у нас! – говорят жители представителям ПЖД.

    — Я изучал этот вопрос еще в 2015 году. Там много нюансов юридического характера. Город готов принять коммуникации, железная дорога готова передать, но законного механизма этой процедуры нет! Чтобы он появился, Кабмин должен принять соответствующее положение, — объясняет Федько. – А по поводу хлороформа… Подумайте и в обязательном порядке сообщайте жителям, какого качества воду вы им подаете. И нам тоже. Мы сразу же будем реагировать!

    — Это же не выход из ситуации! Мы имеем право получать чистую питьевую воду! – возмущаются жители.

    — Имеете. Но что мы можем сделать на сегодняшний день? Мы можем возить вам питьевую воду, запретив ПЖД поставлять воду, потому что она не соответствует качеству. Все. Больше ничего сделать не можем, — говорит Федько.

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    — Хороший выбор. Не хотите пить некачественную воду — будем возить вам в бочках! – говорит жительница Северного Наталья. – Сами же понимаете, что это ужас!

    — Тогда подскажите выход из ситуации! – предложил Федько.

    — Отключите нас от железной дороги и переключите на "Днепрводоканал", — отвечает Наталья.

    — Пусть город выделит деньги и трубы проложит, чтобы мы получали воду "Днепрводоканала"! – говорит Ирина Нестеренко. – Еще два года назад об этом говорили, а толку никакого!

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    Не найдя никакого компромиссного решения, участники совещания разошлись до 1 сентября.

    — Мы встретились впервые. Послушали друг друга. Сделали какие-то выводы. Встретимся через несколько дней. Сотрудники железной дороги покажут документы, в которых отражена информация о хлороформе, и будем общаться дальше. Бросать проблему никто не будет, — пообещал Юрий Федько.

    На самом деле этой проблеме уже много-много лет…

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