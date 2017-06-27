Когда в Киеве появится горячая вода? Комментарий КГГА

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В пяти районах Киева больше месяца нет горячей воды. Произошло это из-за остановки поставок газа на ТЭЦ-6, которая отвечала за горячее водоснабжение. Причина сложившейся ситуации — в долгах.

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что долги на конец отопительного сезона в размере почти четыре миллиарда гривен на 25% сформированы "Киевэнерго".

Когда в домах киевлян появится горячая вода, в эфире радиостанции в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала советник замглавы КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная.

(текст публикуется на языке оригинала)

Найбільші боржники "Київенерго" — приватні споживачі чи все ж таки підприємства?

— На сьогоднішній день те, що озвучують "Київенерго", тому що в них зосереджується основна інформація по заборгованості, по структурі. Це 1,6 мільярди гривен. Це ті борги, сукупні борги, в тому числі, і населення, і всіх споживачів. Тому оперуємо поки що такими цифрами. Я б не сказала, що населення – основний боржник, тому що є ще ряд підприємств, в тому числі, комерційних структур, які також, на жаль, накопичують борги. Власне, з цього приводу була вже заява представників влади міста про те, що якраз в міжопалювальний період, який зараз триває, оптимальний період для того, и сплатити ті борги, які накопичились, в тому числі, під час опалювального періоду. Тому що ми розуміємо, що платіжки були не з легких і для багатьох киян вони достатньо є великим ударом по сімейному бюджету, тому зараз ми наполягаємо все ж таки на тому, що коли платіжки нижчі, можна погасити заборгованість. Це стосується і бюджетних установ, це стосується і комерційних структур, і державних організацій та підприємств, тому всі споживачі, які в тій чи іншій мірі заборгували, вони мають на сьогодні можливість сплатити за комунальні послуги, ліквідувати борги за опалення.

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Кияни і підприємства почали активніше погашати заборгованість?

— Про це ще поки що рано говорити, тобто ми будемо найновішу інформацію мати на кінець місяця, коли надійдуть перші платежі. Це ми бачимо по тим надходженням, в тому числі, через наш головний інформаційно-обчислювальний центр. Це фіксує "Київенерго", але, я думаю, на кінець місяця ми зможемо констатувати рівень оплати. На сьогоднішній день ми не можемо говорити про те, що кияни провалили платіжну дисципліну. Ми дякуємо людям, що все ж таки немає провалу. Але для того, щоби надалі стабільно оплачувати, в тому числі, з боку "Київенерго" спожитий газ та експортування спожитого газу, все ж таки повинні на всіх рівнях, на всьому ланцюгу забезпечити стабільні взаєморозрахунки, тому що ми не можемо надалі ризикувати. Ми бачимо, що відключення ТЕЦ-6 – це якраз наслідок системних нерозрахунків. На сьогоднішній день, дійсно, "Київенерго" платило 20 мільйонів, ще зобов’язалось оплатити 41 мільйон. Очікують вони кредитних коштів від ДП "Енергоринок", і місто Київ, муніципалітет в цьому ключі виступив контролером, тобто ми контролюємо виконання зобов’язань з боку "Київенерго" для того, щоб ситуація не повторилась, тому що наше найголовніше завдання, аби не зупинялись такі масштабні об’єкти, як ТЕЦ-6, що забезпечують четверть Києва гарячою водою та опаленням.

Спочатку повідомлялось, що компанія "Київенерго" зможе відновити гаряче водопостачання жителів п'яти районів Києва 23 червня, потім двічі переносили дати. Чому?

— Я не знаю, хто заявляв, але 23 червня ми говорили про відновлення газопостачання на ТЕЦ-6. Ми говорили: до кінця поточного тижня ми повернемо газопостачання на ТЕЦ-6. Так, власне, і сталось. Для того, аби розгорнути систему теплопостачання, необхідно технологічно два-три дні. Відповідно, з 24 числа було відновлено газопостачання на ТЕЦ-6. Два-три дні "Київенерго" знадобилось, щоби запустити котли для того, щоби підігріти систему. Вже зараз розпочинаємо постачання тепла. Ви знаєте, що великі масиви і поки тепло дійде до будинків, то необхідний час.

Раніше передбачалося, що столичні райони можуть залишитися без гарячої води до жовтня 2017-го року…

— Мені важко коментувати такі слова. Мені здається, вони належать пану Івану Плачкову з "Київенерго". Насправді наше завдання зробити так, щоби цього не сталось. І прогнозувати такі речі і лякати людей, мені здається, не зовсім доцільно, тому що коли людина сплатила за послугу, вона розраховує на те, що вона її отримає і, чесно кажучи, її мало цікавить рівень взаєморозрахунків. Тобто для цього існує місцева влада, для цього існують підприємства на місцях, для цього існують і урядові структури, щоби вирішувати ті взаєморозрахунки. Ми сподіваємось, що надалі ми забезпечимо таким чином рівень взаєморозрахунків і таку нашу участь, щоби більше питання про відключення не стояло.

З’явилася інформація, що фінська компанія Fortum може замінити "Київенерго". Наскільки це реально?

— Дійсно, минулого тижня Київрада прийняла рішення про завершення угоди з ПАТ "Київенерго". Що передбачає це рішення? Воно запускає низку процесів, які необхідні для безболісного, я маю на увазі з позиції київської громади, розірвання угоди. В першу чергу, йдеться про інвентаризацію майна, тому що майно, яке належить київській громаді, необхідно повернути в належному робочому стані. Для цього буде проведена інвентаризація. Це близько 90 тисяч об’єктів.

Другим важливим аспектом, який викликав дуже багато і критики, і який необхідно пояснювати постійно – це те, що пролонгуємо угоду з "Київенерго" до кінця опалювального сезону. Цей крок вимушений, але ми повинні це зробити і зобов’язати "Київенерго" завершити опалювальний сезон, тому що посеред опалювального періоду першого січня, коли завершується угода, погодьтесь, не дуже доцільно розривати, робити перитрубації дуже глобальні. Ми маємо ризик, що "Київенерго" може припинити, може не припинити, тобто ми наражаємо, в першу чергу, киян на великі ризики. Тому було прийнято рішення, що ми зобов’язуємо "Київенерго" завершити опалювальний сезон і лише після цього ми завершуємо угоду. Це рішення передбачає, що угода буде завершена 27 квітня.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы экс-заместитель министра по вопросам ЖКХ Украины Александр Мазурчак заявил, что в Киеве нет горячей воды, потому что государство не рассчиталось за субсидии.

Также и.о директора департамента ЖКХ КГГА Иван Пастухов в эфире "ГС" заявил, что киевские власти никак не могут повлиять на отключение горячей воды, но делают все возможное в пределах своих полномочий.