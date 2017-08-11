Днепр Бориса Филатова. Ремонт - ничто, пиар - все

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Днепр

Победа Майдана привела к власти в Украине управленцев, которые отсутствие профессионализма легко компенсируют пиар-активностью. Не стал в этом плане исключением и Днепр. О чем говорить, если мэр миллионника, который по части градостроительства еще в СССР давал фору многим, лучше разбирается в настройках Facebook, чем в благоустройстве вверенного ему хозяйства.

Бюджетный джек-пот

Сложно сказать, чем жителям Днепра запомнится период правления Бориса Филатова и его команды, но то, что экспрессивному градоначальнику найдется место в истории города — факт. Ведь, пожалуй, ни при одном из его предшественников город не находился в столь плачевном состоянии, как сейчас. Разбитые дороги, разваливающиеся буквально на глазах дома, отсутствие инфраструктуры рискуют стать визитной карточкой мэра. Гораздо больше внимания уделяя имиджевым вопросам, Борис Альбертович, похоже, вовсе не замечает проблем города.

РИА Новости Украина Днепр. Мусор посреди города

Несмотря на то, что после проведенной децентрализации бюджет Днепра вырос в несколько раз, улучшение ощущают разве что карманы тех, кто "выбил" для себя нужную смету.

"Корбан и Филатов сорвали джек-пот — бюджетные возможности резко выросли, денег стало в разы больше, но на благоустройстве это никак не сказалось", — рассказывает хорошо знакомый с проблемами Днепра политолог Андрей Золотарев. — Достаточно вспомнить историю со скандальным ремонтом Центрального моста, который рискует так и остаться долгостроем. Рабочие с мая не видели денег, а бюджет благополучно "пилится". Сроки завершения капремонта сдвинуты, при этом к 177 миллионам гривен уже выделенных на ремонт, фирма отца секретаря Днепровского горсовета Вячеслава Мишалова просит дополнительно еще 67 миллионов".

Схемы Каснеров

Хотя и без "стройки века" в Днепре хватает объектов, к которым давно и прочно прилип ярлык скандальности. Один из них — дом на улице Плеханова, 13, который, к слову, прекрасно просматривается из окон мэрии. Против строительства здания лично борется Борис Филатов, но дальше огромного полотна "Эта стройка незаконна", которое мэр повесил на фасаде, война не заходит.

РИА Новости Украина Днепр. Здание на улице Плеханова

О том, как в центре Днепра возник дом-гигант рассказывает журналист Виталий Теплов. По его словам, скандальный долгострой принадлежит известным в городе братьям Краснерам. Победить их Филатов пока не в силах — действуют они его же методами, используя юридические казусы и договариваясь с судьями.

"В этом бизнесе Краснеры уже более пятнадцати лет. Схема проста — выкупаются крохотные территории, частный сектор. Затем берутся разрешения на реконструкцию какой-то хибарки и в границах участка, а то и с заездом на тротуар, выстраивается шестиэтажный торговый центр", — говорит коллега.

В случае со скандальным домом на Плеханова под реконструкцию было взято очень маленькое здание барачного типа.

"Согласно проекту, это была реконструкция, достройка двух-трех этажей спортивной школы, — продолжает рассказ журналист. — Параллельно, впритык к школе и жилым домам бизнесмены начали возводить огромный небоскреб. Но если вся эта конструкция завалится, катастрофы не избежать — пострадать могут сотни людей. Бороться с этим невозможно — братья вводят все в эксплуатацию согласно решению суда, доходит даже до Киева, но, как правило, абсолютно ничем не заканчивается".

Дрова уже подвезли

Среди объектов, о которых "все знают, но ничего не могут поделать" можно отметить и особняк на Южной, 9. Симпатичное двухэтажное здание, которое наверняка многое повидало на своем веку, банально доводится до уничтожения.

РИА Новости/Аврора Днепр. Разрушенное здание на ул. Южная

"Домик на улице Южной — иллюстрация к тому, как людей выживает Вадим Ермолаев, — отмечает Теплов. — Это старинный, достаточно красивый дом. На втором этаже были выкуплены две квартиры, владельцы которых создают видимость того, что делают строительный ремонт — потихоньку разбирают крышу, вынимают окна. Недавно в одну из квартир были завезены дрова — не исключено, что дом, вроде как "случайно" может загореться".

Привокзальные разборки

Нет дела нынешним хозяевам Днепра и до главных ворот города — Привокзальной площади. Если в большинстве областных центров чиновники стараются хотя бы возле вокзала сделать подобие Потемкинской деревни, то Филатов и команда таким не заморачиваются.

РИА Новости Украина Днепр. Фасад здания на Привокзальной площади

"Привокзальная площадь находится ужасном состоянии Это лицо города, но, похоже, что никому из представителей власти до этого никому нет дела, — подтверждает Теплов. — В свое время площадь стала яблоком раздора, поводом для первого большого скандала с командой Филатова. Городские власти с большой помпой анонсировали реконструкцию этого объекта, заплатили за проект больше миллиона гривен. Но в итоге оказалось, что были учтены интересы только автомобилей, об удобстве людей никто не подумал. Как результат, деньги уплачены, а Привокзальная площадь осталась в том же состоянии, что и раньше".

РИА Новости Украина Днепр. Поврежденный асфальт на Привокзальной площади

Пиар на фасадах

Вместе с тем, Филатов не жалеет денег на реконструкцию фасадов ряда зданий в непосредственной близости с мэрией. В строительных лесах стоят несколько домов на центральном проспекте Яворницкого — еще одна бессмысленная и беспощадная программа мэра.

"Из серии, когда деньги отмываются на тех вещах, которые либо не нужны вовсе, либо необходимы в самую последнюю очередь, — делятся соображениями коллеги-журналисты. — Сегодня в Днепре большие проблемы с "очистными" — по своим объемам они не успевают с переработкой, кроме того, они не реконструировались многие десятки лет. Проект 1950-х годов не перерабатывает все промышленные стоки. В итоге мы имеем постоянные выбросы в Днепр. Но заниматься этим проектом Филатов не спешит. Зачем ему это, если пиар-шума на нем не сделать, а денег придется потратить очень и очень много".

Ресторан раздора

Вместо созидания власть города настроена на разрушение. Особенно если это касается расправы над политическими оппонентами. Так, соратники Филатова уже не первый месяц воюют с рестораном "Кост" на набережной Днепра. Заведение принадлежит оппозиционеру Дмитрию Погребову, поэтому здесь регулярно случаются "веселые" события.

РИА Новости Украина Днепр. Здание ресторана Кост

РИА Новости Украина Днепр. Здание ресторана Кост

"Площадка перед рестораном стала полем боя — сначала там поставили клумбы, чтобы машины не смогли там парковаться, вбили столбы, — отмечает коллега. — Зимой, рядом с рестораном обязательно останавливались машины со снегом и высыпали его прямо на крыльцо, чтобы никто не мог подъехать. Чтобы было понятно, вице-мэр Днепра Михаил Лысенко лично приезжал сюда демонтировать тротуарную плитку. Это наглядный пример того, как в Днепре проходит внутривидовая борьба".