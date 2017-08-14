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    Гройсман едет в Днепр

    (обновлено: )353
    По данным пресс-службы Днепропетровской ОГА, глава правительства посетит областной центр во вторник. В ходе визита Гройсман ознакомится с ходом ремонта основных магистралей региона и строительства метро.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во вторник, 15 августа, посетит Днепр с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

    "Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ознакомится с ходом ремонта основных магистралей Днепропетровщины и строительства метро, проведет Всеукраинское селекторное совещание по подготовке к учебному году и встретится с бизнесом региона", — сказано в сообщении.

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    Ранее Гройсман анонсировал новации на автодорогах страны. По его словам, 26 габаритно-весовых комплексов будут установлены на украинских дорогах до конца сентября, к концу года их количество возрастет до 78.

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