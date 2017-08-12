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    Гройсман анонсировал новации на автодорогах страны

    (обновлено: )98
    По словам премьера Гройсмана, 26 габаритно-весовых комплексов должны появиться на дорогах Украины уже до конца сентября, а к концу года их должно быть приобретено 78.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина.  26 габаритно-весовых комплексов будут установлены на украинских дорогах до конца сентября, к концу года их количество возрастет до 78.

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    Украинское фото
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    Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

    "Задача закупить весовые комплексы была поставлена перед Министерством инфраструктуры Украины еще в прошлом году. Однако проведенный тендер пришлось отменить и объявить снова. Теперь победитель, наконец, определен, и 26 габаритно-весовых комплексов должны появиться на дорогах Украины уже до конца сентября. А к концу года их должно быть приобретено 78", — отметил Гройсман.

    Премьер также рассчитывает, что надлежащий весовой контроль будет способствовать тому, что новая культура отношения к украинским дорогам будет формироваться не только у тех, кто их строит и ремонтирует, но и у тех, кто ими пользуется, — у предпринимателей, владельцев фур и водителей.

    Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры согласовало установление надбавки к заработной плате и. о. председателя "Укравтодора" Славомира Новака. Надбавка начислена за работу в январе-феврале 2017 года в размере 900%. 

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