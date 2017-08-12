Гройсман анонсировал новации на автодорогах страны

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. 26 габаритно-весовых комплексов будут установлены на украинских дорогах до конца сентября, к концу года их количество возрастет до 78.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Задача закупить весовые комплексы была поставлена перед Министерством инфраструктуры Украины еще в прошлом году. Однако проведенный тендер пришлось отменить и объявить снова. Теперь победитель, наконец, определен, и 26 габаритно-весовых комплексов должны появиться на дорогах Украины уже до конца сентября. А к концу года их должно быть приобретено 78", — отметил Гройсман.

Премьер также рассчитывает, что надлежащий весовой контроль будет способствовать тому, что новая культура отношения к украинским дорогам будет формироваться не только у тех, кто их строит и ремонтирует, но и у тех, кто ими пользуется, — у предпринимателей, владельцев фур и водителей.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры согласовало установление надбавки к заработной плате и. о. председателя "Укравтодора" Славомира Новака. Надбавка начислена за работу в январе-феврале 2017 года в размере 900%.