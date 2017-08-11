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    В Днепропетровской области подросток грабил детей

    Тема:

    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве (529)

    (обновлено: )10110
    Суд приговорил молодого грабителя к 5 годам тюрьмы, но прокуратура не согласилась с решением суда, требуя более сурового наказания, и подала апелляционную жалобу.
    Задержание
    RIA News Игорь Зарембо

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. С 2015 по 2016 годы несовершеннолетний юноша, угрожая ножом, отбирал мобильные телефоны и планшеты, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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    "Никопольская прокуратура оспаривает приговор суда первой инстанции из-за мягкости назначенного наказания несовершеннолетнему парню за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187, ч.1,2 ст.186, ч.2 ст.190 и ч.1,4 358 УК Украины (разбой; грабеж, Соединенные с насилием, мошенничество, подделка документов). На своих будущих жертв злоумышленник нападал днем ​​в общественных местах. В основном страдали дети и подростки. На его счету 10 случаев краж и разбойных нападений", — сообщает подробности прокуратура.

    Никопольский суд приговорил обвиняемого к 5 годам тюрьмы, но прокуратура не согласилась с решением суда, требуя более сурового наказания, и подала апелляционную жалобу.

    Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

    Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил кредитное учреждение в Киеве. По данным СМИ, злоумышленник напал на финансовое учреждение по улице Мельникова недалеко от станции метро "Лукьяновская".  Мужчина забрал 12 тысяч гривен и скрылся.

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