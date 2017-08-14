"Снесу, выкорчую и даже спалю". Мэр Днепра пригрозил владельцам МАФов

КИЕВ, 14 авг — РИА Нвости Украина. Мэр Днепра Борис Филатов пригрозил владельцам малых архитектурных форм (МАФ), которые расположены в городе, снести и сжечь их имущество.

"Еду по городу. МАФы, МАФы, МАФы. Они плодятся как грибы. Мы сносим их с переменным успехом, но они не сдаются… Господа владельцы, я все равно вас снесу, выкорчую, порежу и даже спалю. Не обижайтесь. Вам не помогут ни "крыши", ни купленные суды, ни профсоюзы, ни заказуха в прессе, ни вопли о "потере рабочих мест", — написал он в своем аккаунте в Facebook.