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    Репортажи

    Не только Днепр. Рейтинг коррумпированных регионов Украины

    (обновлено: )224
    Днепропетровщина соревнуется с Киевом за звание самого коррупционного региона Украины. Также в пятерке антирейтинга – Запорожская, Херсонская и Харьковская области.
    Антикоррупционный митинг под Кабмином в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    За первое полугодие в Украине около четырех с половиной тысяч дел, касающихся коррупционных преступлений, передали в суд. Использовав данные Верховного суда Украины, Vgorode решил составить рейтинг областей, в которых уровень коррупции самый высокий, пишет Анна Покровская.

    Место №7 Одесская область

    Так, в Одесской области осудили всего 21 человека, при том, что в суды передали 98 обвинительных актов. В результате в тюрьму посадили лишь 6 одесситов, остальные отделались штрафами и другими ограничениями.

    Днепр. Ремонт фасадов в центре города
    РИА Новости Украина
    Днепр Бориса Филатова. Ремонт - ничто, пиар - все

    Место №6 Донецкая область

    В Донецкой области в суды передали 99 актов о коррупционных преступлениях. Двадцать пять человек при этом признали виновными и лишь троих при этом лишили свободы – посадили в тюрьму.

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    Место №5 Харьковская область

    Сто двадцать три обвинительных акта попали в суды Херсонской области. Признали виновными при этом – 39 людей, из которых в тюрьму попали тринадцать.

    Место №4 Херсонская область

    В судах Херсонской области рассмотрели или будут рассматривать в ближайшее время 127 дел, связанных скоррупцией. Шестнадцать человек уже признали виновными, и лишь один из них попал в тюрьму.

    РИА Новости Украина
    Украина в лидерах по коррупции

    Место №3 Запорожская область

    Сто шестьдесят три обвинительных акта получили суды Запорожской области. Из них рассмотрели уже 50, и 23 человека при этом признали виновными. В тюрьму попали шесть жителей города, остальные отделались штрафами, конфискацией и другими ограничениями.

    Место №2 Днепропетровская область

    В ее суда отравили 179 обвинительных актов, хотя рассмотрели пока лишь 34. Больше половины, а именно – 24 человека при этом признали виновными: троих посадили в тюрьму, четверым – ограничили свободу.

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    Место №1 город Киев

    Рекордсменом стала столица Украины – Киев. В суды города попал 341 акт, связанный с коррупционными преступлениями. Уже 66 дел рассмотрели и 26 людей при этом обвинили. В тюрьме в результате оказалось 18 киевлян.

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