Не только Днепр. Рейтинг коррумпированных регионов Украины

РИА Новости Украина

За первое полугодие в Украине около четырех с половиной тысяч дел, касающихся коррупционных преступлений, передали в суд. Использовав данные Верховного суда Украины, Vgorode решил составить рейтинг областей, в которых уровень коррупции самый высокий, пишет Анна Покровская.

Место №7 Одесская область

Так, в Одесской области осудили всего 21 человека, при том, что в суды передали 98 обвинительных актов. В результате в тюрьму посадили лишь 6 одесситов, остальные отделались штрафами и другими ограничениями.

Место №6 Донецкая область

В Донецкой области в суды передали 99 актов о коррупционных преступлениях. Двадцать пять человек при этом признали виновными и лишь троих при этом лишили свободы – посадили в тюрьму.

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Место №5 Харьковская область

Сто двадцать три обвинительных акта попали в суды Херсонской области. Признали виновными при этом – 39 людей, из которых в тюрьму попали тринадцать.

Место №4 Херсонская область

В судах Херсонской области рассмотрели или будут рассматривать в ближайшее время 127 дел, связанных скоррупцией. Шестнадцать человек уже признали виновными, и лишь один из них попал в тюрьму.

РИА Новости Украина Украина в лидерах по коррупции

Место №3 Запорожская область

Сто шестьдесят три обвинительных акта получили суды Запорожской области. Из них рассмотрели уже 50, и 23 человека при этом признали виновными. В тюрьму попали шесть жителей города, остальные отделались штрафами, конфискацией и другими ограничениями.

Место №2 Днепропетровская область

В ее суда отравили 179 обвинительных актов, хотя рассмотрели пока лишь 34. Больше половины, а именно – 24 человека при этом признали виновными: троих посадили в тюрьму, четверым – ограничили свободу.

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Место №1 город Киев

Рекордсменом стала столица Украины – Киев. В суды города попал 341 акт, связанный с коррупционными преступлениями. Уже 66 дел рассмотрели и 26 людей при этом обвинили. В тюрьме в результате оказалось 18 киевлян.