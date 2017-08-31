Годовщина трагедии возле ВР. Аваков скорбит по сценарию

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Жалобная закарпатская песня "Пливе кача", которой во время Майдана поминали убитых героев Небесной Сотни, постепенно становится альтернативой государственному гимну. Только за последнюю неделю автор этих строк, минимум, трижды слышал траурное творение и вполне мог выучить его текст.

Сначала на параде Независимости под нее скорбел президент Петр Порошенко, спустя несколько дней – участники Иловайской трагедии.

РИА Новости Украина Евгений Котенко День Памяти погибших в Иловайской трагедии

Новый повод

И вот, в последний день лета, 31 августа песня доносится уже из динамиков под Верховной Радой. Новый повод к печали на государственном уровне – убийства бойцов Нацгвардии, которые в 2015-м останавливали прорыв в парламент целого ряда националистов.

Напомним, тогда во время принятия изменений в Конституцию в части децентрализации под зданием ВР в шеренгу нацгвардейцев бросили гранату. От осколочных ранений в больницах скончались четверо бойцов, а еще 141 боец был госпитализирован с легкими и средними ранениями.

Учитывая необходимость расширения пантеона новых национальных героев, власть подошла к печальной дате со всей серьезностью. Если в прошлом году годовщина прошла незаметно, без первых лиц государства, то в этот раз политики решили исправить свою оплошность.

На два фронта

Еще на подходах к площади Конституции многие удивлялись мерам безопасности – полиция проверяла сумки, а представители Госохраны следили за любым перемещением. Да и на саму площадь перед Радой пускали не абы кого, как год назад, а только по удостоверениям. Поэтому когда на ступеньках ВР вместе с родственниками погибших появился Арсен Аваков, это никого не удивило.

В 2016-м глава МВД прислал на мероприятия первого зама, а в этот раз взял с собой сразу двух преданных советников – Антона Геращенко и Зоряна Шкиряка. Открывая мемориальную доску, министр не без пафоса сообщил, что теперь нацгвардейцы будут принимать присягу здесь, на площади Конституции.

"Сегодня Украина воюет на два фронта: на Донбассе с врагом, который не скрывается, и с "пятой колонной" внутри страны. Я не знаю никакой политической целесообразности с тем, чтоб наши ребята в угоду раскачке каких-то политических проектов или интересов здесь несли свои жизни на алтарь", – переходя с украинского на русский и обратно заявил Аваков.

По бумажке

Заглянул на мероприятие и глава Верховной Рады Андрей Парубий. Вместо того, чтобы призвать к ответственности до сих пор не наказанных националистов, устроивших в 2015-м потасовки под Радой, спикер затянул свою любимую песню об "агрессорах".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Открытия памятной доски возле Верховной Рады в честь погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины

"Борьба за Украину продолжается, она одинакова — там на востоке, и тут в Киеве. Ребята отдали свои жизни, чтобы государство могло развиваться и сдерживать "агрессора", — отметил председатель ВР.

Но со стороны траурное мероприятие больше напоминало хорошо срежиссированный спектакль. Если год назад родственники погибших со слезами на глазах призывали власть наказать виновных, то сейчас те же люди, казалось, просто исполняют отведенные роли. Например, тогда мать убитого Александра Костины едва сдерживала эмоции, а сейчас по отмашке организаторов … просто зачитала текст по бумажке.

После торжественных залпов, короткой панихиды служителей "Киевского патриархата" и возложения цветов к мемориальной доске каждый занялся своими делами. Аваков скрылся в здании Рады, а его "ретрансляторы" Геращенко и Шкиряк еще долго комментировали прессе насущные вопросы, имеющие мало общего с трагедией 31 августа 2015 года.