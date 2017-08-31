Бойцы Нацгвардии будут принимать присягу на площади перед Радой

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что бойцы Национальной гвардии будут принимать присягу на площади перед зданием Верховной Рады, где в 2015 году в результате беспорядков погибли четверо их коллег.

В четверг в Киеве проходят памятные мероприятия по случаю второй годовщины гибели бойцов Нацгвардии в ходе столкновений у здания парламента. Также у здания Рады открыли памятную доску в честь погибших.

"Сегодня мы приняли решение, что это будет правильно и честно — принимать присягу нацгвардейцев здесь, на площади перед Верховной Радой, на месте, где ребята выполнили свой долг", — сказал Аваков во время памятных мероприятий, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

В мероприятиях принял участие спикер Верховной Рады Андрей Парубий, он выразил соболезнования семьям погибших.

Рада 31 августа 2015 года Рада приняла в первом чтении проект изменений в Конституцию в части децентрализации, после чего у здания парламента начались столкновения: протестующие использовали бутылки с водой, палки и дымовые шашки. В результате беспорядков пострадали более 150 человек, погибли четыре бойца Нацгвардии. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал виновной в беспорядках партию "Свобода". Правоохранители сообщили о подозрении в причастности к беспорядкам 18 лицам, в том числе членам партии.