наверх
31.08.201712:38
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Бойцы Нацгвардии будут принимать присягу на площади перед Радой

    Тема:

    Беспорядки и столкновения под Радой (31)

    15
    В четверг в Киеве проходят памятные мероприятия по случаю второй годовщины гибели бойцов Нацгвардии в ходе столкновений у здания Верховной Рады.
    Принятие присяги военнослужащими Нацгвардии в Запорожье
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что бойцы Национальной гвардии будут принимать присягу на площади перед зданием Верховной Рады, где в 2015 году в результате беспорядков погибли четверо их коллег.

    Рассмотрение дела против 14 обвиняемых в беспорядках у Рады 31 августа 2015 года
    Украинское фото
    Рассмотрение дела против 15 обвиняемых в беспорядках у Рады

    В четверг в Киеве проходят памятные мероприятия по случаю второй годовщины гибели бойцов Нацгвардии в ходе столкновений у здания парламента. Также у здания Рады открыли памятную доску в честь погибших.

    "Сегодня мы приняли решение, что это будет правильно и честно — принимать присягу нацгвардейцев здесь, на площади перед Верховной Радой, на месте, где ребята выполнили свой долг", — сказал Аваков во время памятных мероприятий, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

    В мероприятиях принял участие спикер Верховной Рады Андрей Парубий, он выразил соболезнования семьям погибших.

    Рада 31 августа 2015 года Рада приняла в первом чтении проект изменений в Конституцию в части децентрализации, после чего у здания парламента начались столкновения: протестующие использовали бутылки с водой, палки и дымовые шашки. В результате беспорядков пострадали более 150 человек, погибли четыре бойца Нацгвардии. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал виновной в беспорядках партию "Свобода". Правоохранители сообщили о подозрении в причастности к беспорядкам 18 лицам, в том числе членам партии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Анна Курбатова
    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Последствия наводнения в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе