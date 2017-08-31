Геращенко сообщил, когда будет вынесен приговор по делу о беспорядках у Рады

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева в октябре-ноябре вынесет приговор по уголовному делу о гибели четырех военнослужащих Нацгвардии Украины от взрыва гранаты возле Верховной рады, сообщил депутат парламента, советник главы МВД Антон Геращенко.

Рада 31 августа 2015 года приняла в первом чтении проект изменений в конституцию страны в части децентрализации, после чего у здания парламента начались столкновения: протестующие использовали бутылки с водой, палки и дымовые шашки. В результате беспорядков пострадали более 150 человек, погибли четыре бойца Нацгвардии. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал виновной в беспорядках партию "Свобода". Правоохранители сообщили о подозрении в причастности к беспорядкам 18 лицам, в том числе членам партии.

"Есть два уголовных дела: одно касается броска гранаты, которая привела к гибели четырех нацгвардейцев и ранению более 100 нацгвардейцев, полицейских и гражданских. По нему двое лиц судят в Шевченковском суде, заседания идут регулярно и ожидается в октябре, максимум в ноябре вынесение уже приговора суда", — сказал Геращенко в четверг журналистам, общение которых транслировал телеканал "112.Украина".

Он выразил надежду, что суд учтет аргументы следствия и признает произошедшее терактом, а виновные получат пожизненный срок.

Геращенко добавил, что в рамках расследования следствие проверяло причастность руководства националистической партии "Свобода" к организации террористического акта. Однако, по его словам, эта версия не подтвердилась, "хотя за несколько дней до этих событий глава партии Олег Тягнибок был в воинской части, где служил молодой человек, кинувший гранату, но это оказалось совпадением".