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    Часть военной помощи Украине от США уже в АТО – Нацгвардия

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    (обновлено: )33915
    Как заявил командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров, часть военной помощи,которую США предоставили Украине, уже находится в зоне спецоперации в Донбассе.
    Зона проведения АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Часть военной помощи, которую США предоставили Киеву, уже находится в зоне спецоперации в Донбассе, заявил командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров.

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    "В этом году мы получили существенную помощь от США, и часть этой помощи уже находится в зоне АТО", — приводит слова Аллерова во вторник пресс-служба МВД Украины.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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