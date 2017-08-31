Турчинову не понравилось, как слабо кричит Нацгвардия "Героям Слава!"

Александр Турчинов и министр внутренних дел Арсен Аваков вручили сертификаты на получение жилья военнослужащим Нацинальной гвардии Украины. Происходило это на территории военной части 3027 в селе Новые Петровцы (Вышгородский район, Киевская область).

Во время вручения сертификатов секретарю СНБО не понравилось, как присутствующие ответили на его "Слава гвардии и слава Украине!"

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Свое выступление он закончил лозунгом, но в ответ ему только некоторые ответили "Героям слава!"

"Да, друзья, что-то не то – пресса снимает и удивляется. Не может так отвечать Национальная гвардия. Давайте еще раз, чтобы услышал враг и с перепугу умер", — сказал Турчинов и добился, чтобы во второй раз ему громко ответили "Героям слава!"

На видео этот эпизод можно увидеть на последних 30 секундах.