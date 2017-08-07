Ровенщина: за контроль над денежным регионом борются первые лица страны

РИА Новости Украина

Помню то время, когда Ровенщина была маленькой провинциальной областью, о которой очень редко упоминали в телевизионных новостях. Более того, еще будучи студентом и попадая в другие регионы страны, на слова, что "я из Ровно", слышал вопрос "а это где?". Теперь эти времена в прошлом. Иногда кажется, что интриги в политических кругах страны крутятся только вокруг Ровенской области. Вот и в последних коррупционных скандалах и снятии неприкосновенности с некоторых нардепов не обошлось без Ровенского следа, пишет Алексей Кривошеев.

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Ровенщина – это янтарь и миллионные долларовые потоки. Борьба за контроль над Ровенской областью началась сразу после революции достоинства и не прекращается ни на минуту. Тогда руководителем области был назначен свободовец Сергея Рыбачка. А в министерствах и ведомствах, связанных с экологией и недрами, появились близкие к свободе люди. И удержаться "Свободе" не удалось. В результате досрочных парламентских выборов фракция ВО "Свобода" исчезла из Верховной Рады, а представители этой партии так же исчезли в исполнительных органах власти на уровне государства.

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Ровенщина отошла в сферу группы "УДАРа", которая влилась в ряды БПП "Солидарность". Тогда председателем облгосадминистрации стал Виталий Чугунников. Позже, Виталий Семенович попросился в отставку и вместо него назначили его давнего соратника и партнера Алексея Муляренко. Но должность председателя Ровенской ОГА – не единственная, за которую борются.

Сразу после местных выборов 2015 года в борьбу включились радикалы Олега Ляшко. Тогда в результате договоренностей между "Батькивщиной", "Солидарностью" и Радикальной партией наша область отошла соратникам Ляшко. Председателем облсовета был избран депутат облсовета от РПЛ Владимир Ковальчук. Но просидеть в кресле ему удалось менее года.

Местные политически бизнес-элиты "взбрыкнули", председателю облсовета объявили недоверие и избрали представителя "Солидарности" Александра Корнейчука. Который в прошлом был депутатом от "Батькивщины". Но и он пробыл на должности недолго.

После депутата из пропрезидентской партии председателем облсовета стал депутат от "Батькивщины" Николай Драганчук. Его заместителями стал тот же Александр Корнейчук из "Солидарности" и свободовец Алексей Бучинский. В облсовете наконец установился покой.

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Чего не скажешь о ситуации вокруг должности председателя Ровенской облгосадминистрации. Алексея Муляренко время от времени отправляют в отставку. Не официально, а в слухах, разговорах и публикациях. Иногда это информационные атаки на нынешнего главу администрации. Но часто – реальные угрозы избавить от должности. За нашу область не прекращается борьба между группами и кланами ни на минуту. Кроме должности руководителя области, это касается еще должностей прокурора и руководителя управления нацполиции.

Правда, если в случае с должностью главы администрации борьба идет под наблюдением Администрации президента, то в борьбе за силовые должности главными являются глава МВД Арсен Аваков и генпрокурор Юрий Луценко. Вот такая палитра в нашей картине. Перейдем к деталям и последним событиям.

Около полугода назад я писал о вероятности изменений в должности председателя Ровенской облгосадминистрации. Тогда среди вероятных претендентов впервые прозвучало имя Борислава Розенблата. Алексей Муляренко тогда удержался на посту. А вот Розенблат попал в публичную историю. И хотя я очень сомневаюсь в том, что господина Борислава арестуют и осудят (в худшем для него случае – уедет за границу). А вот с амбициями получить под контроль Ровенщину, похоже, придется попрощаться.

Но, похоже, цель удара в этой истории – не только сам Розенблат. Как утверждают наши источники на условиях конфиденциальности, в материалах, которые есть у следователей, "засветились" и некоторые представители нынешней власти области и приближенные к ним люди. Как убеждал один из собеседников, эти люди, скорее всего, потеряют свои должности. И тогда Ровенщина может получить новое руководство.

Другой собеседник со значком нардепа рассказал, что представление на снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового тоже отчасти связано с борьбой за Ровенскую область. Удар по близкому соратнику Олега Ляшко имел целью охладить пыль радикалов в борьбе за область. Ведь теперь у них есть приближенный к ним начальник управления полиции области. Не зря во время представления главного полицейского в президиуме с довольным выражением лица сидел радикальный нардеп Игорь Мосийчук. Хотя здесь стоит заметить, что многие реальные рычаги власти в полиции области находятся в раках человека Арсена Авакова — Эфтения.

Теперь что касается вероятных претендентов на должность председателя Ровенской ОГА. Называют всего две фамилии, оба нардепы от БПП "Солидарность": Валерий Пацкан и Василий Яницкий.

Валерий Пацкан – народный депутат от Закарпатья. Член условной группы УДАР в рядах пропрезидентской партии. Его кандидатура – это попытка этой группы и заместителя главы Администрации президента Ковальчука сохранить своего человека в кресле главы ОГА. Собственно Муляренко и Чугунников тоже являются представителями этой группы и людьми, близкими к заместителю главы президентской канцелярии.

Василий Яницкий – нардеп от БПП "Солидарность" избран по мажоритарному округу, в который входят Дурбровицький, Заречнянский, Рокитновский и Владимирецкий районы. Его фамилия, в качестве претендента на должность, называлось еще полгода назад, однако по большей части приближенными к Яницкому людьми. Говорят не против этого назначения – генеральный прокурор Юрий Луценко. И якобы сейчас именно Яницкий имеет наибольшие шансы в этих соревнованиях.

Хотя если бы букмекеры принимали ставки, я бы поставил на то, что останется Муляренко, по крайней мере еще на несколько месяцев. Не спрашивайте "почему?". Логики никакой, просто интуиция.