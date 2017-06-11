"Стрелок" из Подмосковья: несколько часов огня, 4 погибших прохожих

РИА Новости Украина

После полуночи "стрелок"был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы. Глава МВД сообщил, что четыре спецназовца в ходе противостояния получили легкие ранения, пишут РИА Новости.

Неделей ранее в Тверской области электрик застрелил из зарегистрированного на его имя ружья девять человек. По данным МВД, он пил в компании малознакомых людей в дачном доме, а когда завязалась ссора — уехал к себе домой, но через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем и открыл стрельбу, выжил лишь один человек.

Несколько часов стрелял по прохожим и силовикам

Местный житель забаррикадировался в своем доме и начал стрелять из окна по случайным прохожим в субботу вечером. Четыре человека стали его жертвами, еще двое были госпитализированы с ранениями.

"По предварительной информации, в поселке Кратово мужчина 1967 года рождения с территории своего домовладения открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. В результате стрельбы несколько человек получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы", — сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

"По уточненным данным, в результате инцидента погибли четыре человека", — сообщила РИА Новости позже начальник пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.

На место происшествия прибыли полиция, бойцы Росгвардии, бригады медиков и следователи. Правоохранители оцепили место происшествия и начали штурм. Однако ситуация осложнилась тем, что "стрелок"оказался вооружен гранатами.

Во время противостояния между "стрелком" и правоохранителями загорелась крыша дома, где засел мужчина. Уже через час дом горел по всей площади, а еще часом позже выгорел полностью. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в доме проживали еще четыре человека, были ли они дома — известно не было.

Через некоторое время появились сообщения — сначала о том, что мужчина смог покинуть дом, в котором укрывался, а затем, что местоположение "стрелка"обнаружено и он окружен, слышна стрельба.

Все дороги в месте проведения спецоперации были перекрыты для автомобилей и пешеходов, дома оцепили правоохранители. На место были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии: военный и полицейский грузовики, бронированный автомобиль "Тигр"Росгвардии, два бронетранспортера.

Мужчина несколько часов оказывал сопротивление, но был ликвидирован.

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"Преступник был блокирован. На протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, пострадали четыре спецназовца. Ранения легкие, здоровью ничего не угрожает", — заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Как сообщил в свою очередь командующий Центральным округом Росгвардии Павел Дашков, касательные ранения получили четыре сотрудника подмосковного СОБР.

"К сожалению, пострадало гражданское население, которое оказалось в зоне проведения спецмероприятия, от рук преступника оно пострадало", — добавил Колокольцев.

По словам министра, личный состав полиции и Росгвардии работал в сложных условиях, дополнительные сложности создало наступление темного времени суток. Территория проведения спецоперации составила около 36 соток, добавил он.

Соседи недоумевают, следствие разберется

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям: незаконный оборот оружия (222), убийство двух и более лиц (105 часть 2) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (317).

"Следствие даст оценку действиям преступника и установит все мотивы", — заключил глава МВД.

В прокуратуре Московской области сообщили, что взяли на особый контроль расследование этого дела.

Соседи "кратовского стрелка" не понимают, что могло толкнуть мужчину на преступление.

"Он тихоня был. Ни детей, никого. Жил с матерью, мать лежала давно. Вроде как больная. Забитый был человек, я его лично не знал, несколько раз видел — и все", — сказал РИА Новости один из соседей.

Он предположил, что причиной внезапного поведения мужчины могло стать то, что он воевал в Чечне.

"Вроде как, он в Чечне воевал", — сказал мужчина.

Стоявший рядом пожилой человек, слышавший беседу, сказал, что "стрелок" в Чечне не воевал, вел себя "тихо и спокойно", и понятной причины, которая объяснила бы его поступки в субботу, нет.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что "стрелок" — бывший сотрудник МЧС.

"Его зовут Игорь Зенков, он бывший сотрудник МЧС", — сказал собеседник агентства.

Незарегистрированное оружие

По предварительным данным, "кратовский стрелок"использовал оружие времен Великой Отечественной войны, которое он незаконно выкапывал в подмосковном лесу и модифицировал, официально не регистрируя.

Хранение оружия и патронов в России подлежит государственному лицензированию, лицензии выдает Росгвардия.

"Оружие, которое он ("кратовский стрелок") использовал, не было зарегистрировано в Росгвардии. Он нелегально выкапывал образцы вооружения времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу, а затем модифицировал", — сообщил РИА Новости информированный источник.

По его словам, гранаты, которыми "стрелок"закидывал бойцов спецназа, были не оборонительные, а наступательные — и также времен Великой Отечественной войны.

Председатель комиссии по безопасности Общественной палаты России Антон Цветков заявил РИА Новости в связи со стрельбой в Кратово и в Тверской области, что необходим медицинский контроль за получившими разрешение на оружие.

"Необходимо исключить случаи приобретения за деньги справок о состоянии здоровья человека, приобретающего оружие. Кроме того, за людьми, у которых уже есть оружие, необходим контроль по линии медиков", — сказал собеседник.

По его словам, нет гарантии того, что даже получившие оружие по всем правилам люди не получат позже заболевание, которое может препятствовать владению им.