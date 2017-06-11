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    Фотоленты

    Ликвидация "кратовского стрелка" под Москвой. Спецоперация силовиков

    (обновлено: )13
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Сотрудник полиции стоит в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово, где мужчина забаррикадировался в своем доме и стал стрелять по людям из окна.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Сотрудники полиции стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово, где мужчина забаррикадировался в своем доме и стал стрелять по людям из окна.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Сотрудники полиции стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово, где мужчина забаррикадировался в своем доме и стал стрелять по людям из окна.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Сотрудники полиции стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово, где мужчина забаррикадировался в своем доме и стал стрелять по людям из окна.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Сотрудники полиции стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово, где мужчина забаррикадировался в своем доме и стал стрелять по людям из окна.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Сотрудники Росгвардии стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово, где мужчина забаррикадировался в своем доме и стал стрелять по людям из окна.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Сотрудники аварийно-спасательных служб и центра медицины катастроф дежурят на одной из улиц поселка Кратово, где мужчина забаррикадировался в своем доме и стал стрелять по людям из окна.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Автомобили пожарной службы МЧС России и скорой медицинской помощи дежурят на одной из улиц поселка Кратово, где мужчина забаррикадировался в своем доме и стал стрелять по людям из окна.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Сотрудники Росгвардии стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово, где мужчина забаррикадировался в своем доме и стал стрелять по людям из окна.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Сотрудники дорожно-патрульной службы проводят проверку документов и досмотр автотранспорта на одной из улиц поселка Кратово, где мужчина забаррикадировался в своем доме и стал стрелять по людям из окна.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Сотрудники Росгвардии стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово, где мужчина забаррикадировался в своем доме и стал стрелять по людям из окна.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Сотрудник дорожно-патрульной службы дежурит на одной из улиц поселка Кратово, где мужчина забаррикадировался в своем доме и стал стрелять по людям из окна.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Сотрудники дорожно-патрульной службы дежурят на одной из улиц поселка Кратово, где мужчина забаррикадировался в своем доме и стал стрелять по людям из окна.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    Сотрудник дорожно-патрульной службы дежурит на одной из улиц поселка Кратово, где мужчина забаррикадировался в своем доме и стал стрелять по людям из окна.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Сотрудник полиции стоит в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово, где мужчина забаррикадировался в своем доме и стал стрелять по людям из окна.

    Спецоперация в подмосковном Кратово завершена, следствие даст оценку действиям "кратовского стрелка" и установит все мотивы, сообщил журналистам глава МВД России Владимир Колокольцев

    "Следствие даст оценку действиям преступника и установит все мотивы", — сказал министр.

    Он подтвердил журналистам, что специальные мероприятия в Кратово завершены. По его словам, мирное население пострадало в ходе спецоперации в подмосковном Кратово.

    Смотрите также: Спецоперация под Москвой: полицейские пытаются обезвредить "кратовского стрелка"

    "К сожалению, пострадало гражданское население, которое оказалось в зоне проведения спецмероприятия", — сказал Колокольцев.

    Начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова ранее говорила, что в результате стрельбы в Кратово погибли четыре человека, двое были ранены.

    По словам министра, личный состав полиции и Росгвардии работал в сложных условиях, дополнительные сложности создало наступление темного времени суток. Территория проведения спецоперации составила около 36 соток, добавил он.

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