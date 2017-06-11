Ликвидация "кратовского стрелка" под Москвой. Спецоперация силовиков

Спецоперация в подмосковном Кратово завершена, следствие даст оценку действиям "кратовского стрелка" и установит все мотивы, сообщил журналистам глава МВД России Владимир Колокольцев
"Следствие даст оценку действиям преступника и установит все мотивы", — сказал министр.
Он подтвердил журналистам, что специальные мероприятия в Кратово завершены. По его словам, мирное население пострадало в ходе спецоперации в подмосковном Кратово.
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"К сожалению, пострадало гражданское население, которое оказалось в зоне проведения спецмероприятия", — сказал Колокольцев.
Начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова ранее говорила, что в результате стрельбы в Кратово погибли четыре человека, двое были ранены.
По словам министра, личный состав полиции и Росгвардии работал в сложных условиях, дополнительные сложности создало наступление темного времени суток. Территория проведения спецоперации составила около 36 соток, добавил он.