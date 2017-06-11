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    Соседи "кратовского стрелка" сообщили, что он был "тихоней"

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    Источник в правоохранительных службах региона сообщил, что мужчина, устроивший стрельбу - бывший сотрудник МЧС России и его зовут Игорь Зенков. По словам соседей, причиной внезапного поведения мужчины могло стать то, что он воевал в Чечне.
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КРАТОВО (Московская область), 11 июн — РИА Новости. Соседи "кратовского стрелка" рассказали РИА Новости, что тот был "тихоней" и обычно вел себя спокойно.

    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ликвидация "кратовского стрелка" под Москвой. Спецоперация силовиков

    В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Четыре человека погибли, трое были ранены. В ходе спецоперации "стрелок" был уничтожен. Источник в правоохранительных службах региона рассказал РИА Новости, что мужчина, устроивший стрельбу — бывший сотрудник МЧС и его зовут Игорь Зенков.

    "Он тихоня был. Ни детей, никого. Жил с матерью, мать лежала давно. Вроде как больная. Забитый был человек, я его лично не знал, несколько раз видел — и все", — сказал собеседник агентства.

    Он предположил, что причиной внезапного поведения мужчины могло стать то, что он воевал в Чечне.

    "Вроде как он в Чечне воевал", — сказал мужчина.

    Стоявший рядом пожилой человек, слышавший беседу, сказал, что Зенков в Чечне не воевал, вел себя "тихо и спокойно" и понятной причины, которая объяснила бы его поступки в субботу, нет.

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