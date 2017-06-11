"Кратовский стрелок" в ходе спецоперации ранил 4 спецназовцев

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. "Кратовский стрелок" ранил четырех спецназовцев в ходе спецоперации, ранения легкие, сообщил журналистам глава МВД РФ Владимир Колокольцев, прибывший на место.

"Преступник был блокирован. На протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, пострадали четыре спецназовца. Ранения легкие, здоровью ничего не угрожает", — сказал министр.

Как сообщил в свою очередь командующий Центральным округом Росгвардии Павел Дашков, касательные ранения получили четыре сотрудника подмосковного СОБР.

По словам Колокольцева, мирное население пострадало в ходе спецоперации в подмосковном Кратово.

"К сожалению, пострадало гражданское население, которое оказалось в зоне проведения спецмероприятия", — сказал он.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Ситуация в поселке Кратово Московской области

Начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова ранее говорила, что в результате стрельбы в Кратово погибли четыре человека, двое были ранены.