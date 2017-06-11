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    "Кратовский стрелок" в ходе спецоперации ранил 4 спецназовцев

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    По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, преступник был блокирован, на протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, пострадали четыре спецназовца.
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. "Кратовский стрелок" ранил четырех спецназовцев в ходе спецоперации, ранения легкие, сообщил журналистам глава МВД РФ Владимир Колокольцев, прибывший на место.

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    "Преступник был блокирован. На протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, пострадали четыре спецназовца. Ранения легкие, здоровью ничего не угрожает", — сказал министр.

    Как сообщил в свою очередь командующий Центральным округом Росгвардии Павел Дашков, касательные ранения получили четыре сотрудника подмосковного СОБР.

    По словам Колокольцева, мирное население пострадало в ходе спецоперации в подмосковном Кратово.

    "К сожалению, пострадало гражданское население, которое оказалось в зоне проведения спецмероприятия", — сказал он.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в поселке Кратово Московской области

    Начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова ранее говорила, что в результате стрельбы в Кратово погибли четыре человека, двое были ранены.

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