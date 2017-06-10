наверх
11.06.201700:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Спецоперация под Москвой: полицейские пытаются обезвредить "кратовского стрелка"

    27010
    Сотрудники полиции установили местоположение подозреваемого в стрельбе в подмосковном Кратово, принимаются все меры для его обезвреживания, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    "В настоящее время сотрудниками полиции установлено местоположение подозреваемого. Сотрудники полиции и Росгвардии принимают все меры для его обезвреживания", — сообщила Волк.

    В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района.

    Читайте также: Жить в Украине все страшнее: взрывы, пожары, стрельба

    Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Загранпаспорт
    Украина - ЕС: без виз, но не без правил
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Тереза Мэй
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко