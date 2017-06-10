Спецоперация под Москвой: полицейские пытаются обезвредить "кратовского стрелка"

"В настоящее время сотрудниками полиции установлено местоположение подозреваемого. Сотрудники полиции и Росгвардии принимают все меры для его обезвреживания", — сообщила Волк.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района.

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Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".