В результате стрельбы под Москвой 4 человека погибли, 2 ранены

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. После стрельбы в подмосковном Кратово четыре человека погибли и двое госпитализированы. Об этом сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Три человека, по предварительным данным, погибли, еще двое госпитализированы. Спецоперация продолжается", — сказала Петрова.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".