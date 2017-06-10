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    В результате стрельбы под Москвой 4 человека погибли, 2 ранены

    (обновлено: )10302
    Согласно информации, которую озвучила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова, спецоперация в подмосковном Кратово продолжается.
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
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    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. После стрельбы в подмосковном Кратово четыре человека погибли и двое госпитализированы. Об этом сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

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    "Три человека, по предварительным данным, погибли, еще двое госпитализированы. Спецоперация продолжается", — сказала Петрова.

    В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района.

    Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

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