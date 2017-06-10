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    Россия

    Под Москвой неизвестный открыл стрельбу по людям, есть пострадавшие

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    Согласно информации, в результате инцидента пострадали три человека. На место происшествия прибыла полиция и бригады медиков, а также следственная группа.
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    RIA News Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В российской деревне Кратово Раменского района мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу. Следователи выехали на место происшествия. Об этом сообщила в субботу РИА Новости старший помощник подмосковного главка СК России Елена Фокина.

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    "Следственная группа выехала на место", — сказала она.

    Как сообщил ранее РИА Новости источник в правоохранительных органах Подмосковья, мужчина забаррикадировался в своем доме, а затем из окна открыл стрельбу по людям.

    По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. На место происшествия прибыла полиция и бригады медиков.

    Ранее сообщалось, что мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области РФ, он задержан, возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в убийстве является ранее не судимый житель Москвы. 

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