Здравствуй и прощайте все! Около Киева построят ядерный могильник

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Таки построят

Кабмин таки утвердил проект строительства хранилища отработанного ядерного топлива в 100 километрах от Киева в Чернобыльской зоне отчуждения.

Примечательно, что проект члены правительства одобрили без обсуждения. Объект планируют построить между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области. Ожидаемая стоимость проекта составит 939 млн гривен.

В хранилище будет отгружаться использованное ядерное топливо с Южно-Украинской, Ривненской и Хмельницкой атомных станций, тогда как Запорожская АЭС имеет собственное хранилище.

Официальная позиция властей такова — объект не несет угрозы жителям, зато позволит хранить в Украине все использованное ядерное топливо, тогда как его часть сейчас за деньги хранится в России.

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В частности, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак отмечал, что Украина ежегодно платит около 200 миллионов долларов России за хранение отработанного ядерного топлива.

27 апреля 2017 года министр уточнял, что уже завершено проектирование хранилища и начато строительство подъездного железнодорожного пути к хранилищу.

"Построив собственное хранилище, Украина уже через несколько лет может его окупить. Зона отчуждения имеет все возможности для реализации этого проекта и его строительство будет происходить по высоким мировыми стандартами", — приводит слова Семерака пресс-служба его ведомства.

При этом он заверил, что экологическое воздействие хранилища будет значительно ниже установленных на сегодня допустимых уровней.

Не на шутку обеспокоены

Впрочем, местных жителей и экологов такие объяснения властей не успокаивают.

По мнению экологических экспертов, строительство хранилища ведется непрозрачно – этот проект не обсуждался с общественностью и неизвестно, по каким технологиям возводится. Если ХОЯТ будут использовать не по назначению, тогда Украина получит просто свалку ядерных отходов, которая будет расположена всего в 100 км от Киева.

"Как можно подставлять город Киев, ведь через него будут везти в вагонах ядерные отходы? Это при том, что у нас постоянно что-то падает или взрывается", — с возмущением заявил "Стране" эколог Владимир Борейко.

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К тому же, экологи отмечают, что в зоне много грунтовых вод, и если произойдет утечка — под угрозой заражения будет весь Днепр.

История строительства

Строительство ХОЯТа было согласовано еще в 2005 году, но все тормозилось по разным причинам. Тогда "Чернобыльская АЭС" и американский концерн Holteс International подписали контракт на создание хранилища отработанного ядерного топлива на площадке ЧАЭС. Изначально, проект хотели реализовать до 2014 года, но все уперлось в вопрос земли. Вдобавок, в 2005 году местные жители подняли бунт: начали перекрывали трассы в знак протеста, митинговали под Киевской обладминистрацией.

Процесс начал форсироваться лишь с момента прихода к власти в 2014 году правительства Арсения Яценюка. Власти определили место, где будет построен ХОЯТ. Под реализацию проекта Кабмин выделил два земельных участка общей площадью 45,2 га в зоне отчуждения ЧАЭС. Переговоры "Энергоатома" с Holteс активизировались и в августе 2014 года стороны приступили к работам. Генеральным подрядчиком стали американцы, а строительство отдали двум украинским компаниям ООО "ЮТЭМ-Инжиниринг" и корпорации "Укртрансбуд".

Изначально в 2005 году сумма контракта составляла 127,8 млн евро, но с годами возросла до 400 млн. Канада уже заявила, что выдаст Украине около 2,8 млн долларов на строительство хранилища. Страны "Большой семерки" совместно с ЕБРР и другими донорами готовы выделить порядка 87,5 млн евро.

По материалам из открытых источников интернет