Чья "Украина"? Корабелы Николаева протестовали около Кабмина

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Кричать на каждом шагу о том, что Украине срочно нужно совершенствовать свою обороноспособность для действующей власти стало признаком хорошего тона. Но когда доходит до реальных дел, неожиданно оказывается, что мнимая забота об укреплении редутов — обыкновенный популизм.

Так, во вторник 31 мая под Кабинет министров пришли работники и профсоюз Николаевского судостроительного завода им. 61 коммунара.

РИА Новости Украина Константин Гришин Митинг под КМУ

Как оказалось, на предприятии оборонного комплекса под руководством "Укроборонпром" с 2014-го года наращивается долг по зарплате, который на сегодняшний день составляет уже 53,8 миллиона гривен.

"Сегодня мы содержим "Крейсер Украина", на котором, по подсчетам администрации, "Укроборонпром" нам должен уже 60 миллионов гривен. Но при этом, Министерство обороны открещивается и говорит, что это не их собственность. Что это за государство такое, в котором военный объект, стоящий миллиарды, по сути, оказался ничейным. Мы не смогли бросить его и в убыток себе, вместо того, чтобы платить зарплату, покупали топливо, содержали объект. Ведь потом найдется хозяин и нас же обвинять в том, что мы уничтожили дорогостоящий объект", — заявил глава профкома ДП "Судостроительный завод им. 61 коммунара Николай Головченко.

РИА Новости Украина Константин Гришин Митинг под КМУ

По его словам, требования митингующих, которые приехали из Николаева на нескольких автобусах предельно просты. Погасить задолженность по зарплате, списать задолженность предприятия перед бюджетами и социальными фондами, обязать Министерство обороны выплатить 60 миллионов гривен, потраченных на содержание крейсера "Украина".

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