Активисты протестовали на саммите G7 в Таормине

РИА Новости – Таормина

Активисты международной гуманитарной организации Oxfam в субботу утром устроили акцию в поддержку нелегальных мигрантов возле места проведения саммита "Большой семерки".

Саммит "Большой семерки" (США, Канада, Британия, Франция, Германия, Италия и Япония) стартовал в итальянской Таормине в пятницу.

Участники мероприятия в поддержку нелегальных мигрантов, надев на себя огромные кукольные головы, изображающие лидеров "Группы семи", подняли картонные щиты с кирпичным рисунком на пляже в местечке Джардини-Наксос, где расположен пресс-центр саммита.

Они скандировали слово "Нет" и жестикулировали, символически изображая отказ мигрантам в праве перебраться в более благополучные регионы, в том числе свои страны, сообщают РИА Новости.

Продлившаяся около часа акция привлекла множество журналистов и видеооператоров, со стороны моря за ней наблюдали полицейские на водных мотоциклах.

"Сейчас на саммите назревает настоящий скандал: лидеры прибыли на Сицилию, в районе которой уже затонуло 14 тысяч человек, и вернутся домой, не сделав ничего, чтобы положить конец этой людской трагедии", — заявил представитель Oxfam Эдмунд Кээнз.

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"Мы надеемся, что наша акция станет частью глобальной гуманитарной инициативы о необходимости организации безопасных маршрутов для перемещения мигрантов. Мы построили эту стену еще и как символ всех препятствий, которые вынуждены преодолевать беженцы по дороге в страны "семерки", — отметил он.

По словам активиста, выглядит иронией тот факт, что, несмотря на миграционную повестку саммита, Италия на время его проведения закрыла морские порты для мигрантов. "Но еще хуже тот факт, что Италия выбрала именно Таормину, чтобы предпринять конкретные действия ради мигрантов, а лидеры могут вернуться без каких-либо планов по их поддержке", — сказал Кээнз.

В образе президента США Дональда Трампа на жарком сицилийском пляже предстал выходец из России по имени Михаил. По его словам, на роль американского лидера его выбрали благодаря высокому росту.

Михаил родился в Москве, но живет и работает в итальянской столице. Он рассказал, что получил математическое и экономическое образование в Италии и Голландии, в своей работе занимается анализом макроэкономических динамик и проблем неравенства и налоговой несправедливости.

"Голова у Трампа тяжелая, но пустая. Я пытаюсь ее наполнить мыслями и идеями. Под маской я улыбаюсь, вспоминая эпизод из книги (писателя Виктора) Пелевина, герой которой стал голосом, звучащим в голове американского президента (Джорджа) Буша", — сказал активист.