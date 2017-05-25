Протест автовладельцев в Киеве: угрозы уже радикальные - спецкор

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект Максима Бурбака. Народный депутат предлагает обложить нерастаможенные автомобили сбором в размере два евро в день.

Заседание комитета проходило под аккомпанемент митинга владельцев нерастаможенных авто на иностранной регистрации, которые полностью перекрыли улицу Грушевского.

Подробнее о событиях в Раде и возле нее сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Ивасивка:

(текст публикуется на языке оригинала)

"Вже і не злічити, який раз приходять представники громадської організації "АвтоЄвроСила" до ВРУ. Здається, вже цього року це більше ніж десятий їхній протест в урядовому кварталі та біля ВРУ. Востаннє вони говорили про те, що матимуть намір розмовляти з міністром юстиції щодо порядку розмитнення їхніх автомобілів. Вчора та сьогодні, здається, що градус всередині громадської організації "АвтоЄвроСила" потроху закипає. Дедалі більш радикальніші лозунги звучать і дедалі більше радикальніші заклики власників авто на іноземній реєстрації звучать під ВРУ. Причина головна протесту — це проект, внесений лідером фракції "Народного фронту" нардепом Максаимом Бурбаком, згідно з яким, за день їзди територією України автівки з реєстрацією країни ЄС водію слід буде платити два євро.

Власне, сьогодні громадська організація "АвтоЄвроСила" отримала інформацію, що цей законопроект буде слухатися на профільному комітеті пані Южаніної, мається на увазі комітет ВРУ з питань податків і митної політики. І в той час, коли комітет слухав цей законопроект, громадська організація "АвтоЄвроСила" близько сотні автомобілів з реєстрацією Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Болгарії та інших просто заблокували рух вулицею Грушевського. Загалом Грушевського стояла від Кріпосного провулку і де-факто до вулиці Садової.

Для учасників цього мітингу влаштували навіть пряму трансляцію. Звук йшов з приміщення комітету ВРУ з питань податків та митної політики, на вулиці Липській, де слухався законопроект пана Бурбака. На засіданні комітету спершу не вистачало кворуму для розгляду цього законопроекту, а потім вулиця Грушевського та власники автівок з європейською реєстрацією чули сварку Олега Ярошевича, голови громадської організації "АвтоЄвроСила", з пані Ніною Южаніною та іншими членами цього комітету просто в прямому ефірі.

vlada.io Акция протеста под ВРУ: владельцы авто на иностранных номерах перекрыли улицу Грушевского

Потім Олег Ярошевич вийшов до протестувальників, він був доволі сумний і знервований, і сказав, що комітет "пропихнув цей закон Максима Бурбака". Це означає, що комітет ухвалив цей законопроект і передав його далі, на розгляд до ВРУ. Тут почали потрохи закипати емоції, водії між собою говорили і частково навіть керівництво "Автоєвросили" підживлювало ці версії, що в принципі ВРУ може навіть сьогодні витягнути цей законопроект з комітету і ухвалити його.

Біля ВРУ одразу почали лунати лозунги: "Бурбак, відкличь законопроект!", "Ні лобістському закону!", "Ми хочемо домовитися", "Бурбак, це несерйозно". Заклики були доволі радикальні. "Перекрили одну вулицю в центрі, — кричала частина водіїв, — перекриємо і весь Київ". Люди закликали терміново роз'їхатися по іншим важливим магістральним вулицям Києва, аби просто заблокувати рух. Інша частина казала, що такими діями вона викличе просто нерозуміння й обурення з боку киян і закликали, навпаки, блокувати домівку пана Бурбака, Ніни Южаніної і навіть їхати в гості до президента. Інша частина говорила, що слід написати відразу тут, на Грушевського петицію і йти до президента Порошенка на Банкову, аби пояснювати, чому вони не хочуть прийняття цього законопроекту.

Навіть звучала наступна теза: "Київавтодор", ВРУ і Кабмін повинні ще доплачувати громадянам на автомобілях з іноземною реєстрацією щодня по два євро, за те, що всі ми разом їздимо по таких жахливих українських дорогах, говорили активісти.

"Автоєвросила" виділила кілька десятків членів своєї громадської організації, які терміново роз'їхалися по посольствам кількох країн ЄС, мова про Прибалтику, Литву, Латвію, Естонію, Польщу, Словаччину, Чехію. Вони хочуть довести до відома дипломатів, що в Україні можуть прийняти законопроект, який напряму вплине на водіїв з країн ЄС, з яких теж будуть брати по два євро в день за експлуатацію наших доріг".

Ранее директор главного сервисного центра МВД Владислав Криклий в эфире "ГС" заявил, что способы достижения цели владельцев авто с иностранной регистрацией — недемократичные и нецивилизованные.

А эксперт Александр Лазарев в эфире "ГС" заявил, что требования владельцев авто с иностранными номерами противоречат здравому смыслу, поскольку фактически они хотят узаконить контрабанду.